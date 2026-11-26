Το τριφύλλι αν και προηγήθηκε 2-0 στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου με τα γκολ των Γιάγκουσιτς (45’) και Ραστόντερ (55’), έκανε όλα τα λάθη… μαζεμένα, δέχθηκε τρία γκολ μέσα σε 16 λεπτά και ηττήθηκε με 3-2 απ’ τη Νόρτζελαντ στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League, γνωρίζοντας την πρώτη ήττα του στην εφετινή διοργάνωση.

Ο αγώνας

Μετά από ένα αναγνωριστικό πρώτο τέταρτο, όπου οι παίκτες του «τριφυλλιού» είχαν θέματα προσαρμογής πάνω στον συνθετικό τάπητα του γηπέδου της Νόρτζελαντ, ο Παναθηναϊκός άρχισε να γίνεται πιο απειλητικός.

Στο 19′ ο Κάνγκουα δοκίμασε να απειλήσει με απευθείας εκτέλεση φάουλ, στέλνοντας την μπάλα ελάχιστα πάνω από την εστία του Χάνσεν, ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Γιάγκουσιτς επιχείρησε ένα σουτ που δεν ανησύχησε τον τερματοφύλακα της Νόρτζελαντ.

Οι γηπεδούχοι «απάντησαν» στο 23′, όταν ο Σαντιό έφτασε μια ανάσα από το γκολ, αλλά η προσπάθειά του σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Πένια κι έφυγε άουτ. Στο 29′ ήρθε η πρώτη μεγάλη ευκαιρία του Παναθηναϊκού, με τον Κάνγκουα να επιχειρεί δυνατό σουτ έξω από την περιοχή και τον Χάνσεν να αποκρούει δύσκολα με τα πόδια. Τέσσερα λεπτά αργότερα (33’), ο Τεττέη πήρε την κεφαλιά από κοντινή απόσταση, όμως ο γκολκίπερ των Δανών μπλόκαρε σταθερά.

Δευτερόλεπτα πριν απ’ το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ. Οι «πράσινοι» έβγαλαν άμυνα με τον Πελίστρι, ο Ραστόντερ «έσπασε» εξαιρετικά την μπάλα προς τον Γιάγκουσιτς, ο οποίος «έτρεξε» το μισό γήπεδο και με ένα εντυπωσιακό, γωνιακό σουτ έκανε το 1-0 για το «τριφύλλι».

Η Νόρτζελαντ μπήκε δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Φαν Ντρόγκελεν να πραγματοποιεί σωτήρια επέμβαση στο 48’ σε σουτ του Λιντ. Ο Παναθηναϊκός είχε με τη σειρά του άλλη μία ευκαιρία στο 54′, όταν ο Ραστόντερ επιχείρησε σουτ, με τον Χάνσεν να μπλοκάρει την μπάλα.

Ένα λεπτό αργότερα, ωστόσο, ο επιθετικός του «τριφυλλιού» βρήκε δίχτυα και διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του. Έπειτα από εξαιρετική συνεργασία, ο Γιάγκουσιτς πάσαρε με το τακουνάκι στον Ραστόντερ, ο οποίος με ψύχραιμο τελείωμα διαμόρφωσε το 0-2.

Η Νόρτζελαντ «απάντησε» γρήγορα με τον Λιντ να μειώνει στο 62’ με κοντινό πλασέ έπειτα από πάσα του Αντέλ, ενώ στο 74’ από άλλη μια εξαιρετική συνεργασία από τους παίκτες του Παναθηναϊκού, ο Πελίστρι «έσπασε» την μπάλα προς τον Λούζα, ο οποίος πλάσαρε αλλά ο Χάνσεν έδιωξε σε κόρνερ.

Μέσα σε δύο λεπτά η Νόρτζελαντ κατάφερε να ανατρέψει πλήρως την κατάσταση. Στο 78′ οι Δανοί ισοφάρισαν με αυτογκόλ του Κρίστιανσεν, ο οποίος στάθηκε άτυχος στη φάση, καθώς μετά την εκτέλεση του Λιντ μέσα από την περιοχή, η μπάλα χτύπησε πρώτα στο δοκάρι και στη συνέχεια στο σώμα του, καταλήγοντας στα δίχτυα του Παναθηναϊκού.

Πριν προλάβουν να συνέλθουν οι «πράσινοι», ένα λεπτό αργότερα (79’) ο Αλεξάντερ Λιντ «χτύπησε» ξανά, πετυχαίνοντας το δεύτερο προσωπικό του γκολ και ολοκληρώνοντας την ανατροπή για τη Νόρτζελαντ.

Στο 87’ από γύρισμα του Κρίστιανσεν ο Ραστόντερ έπιασε το πλασέ αλλά ο Χάνσεν έδιωξε σε κόρνερ, ενώ μεγάλη αντίδραση έκανε ο γκολκίπερ της δανέζικης ομάδας στο 90’+1’ σε σουτ του Λούζα.

ΝΟΡΤΖΕΛΑΝΤ (Γενς Όλσεν): Χάνσεν, Άνκερσεν, Νέλσον, Μάρκμαν, Γουόκερ (46′ Ρασμούσεν), Γιάνσεν, Ρόκιαερ (72′ Νορχάιμ), Λαχτινμάκι, Αντέλ (90+1’ Χέιντε), Λιντ, Σαντιό (46′ Μπρινκ).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Τσάπρας (80′ Ντέσερς), Κάτρης, Φαν Ντρόγκελεν, Καλάμπρια, Καμαρά, Κάνγκουα (63′ Λούζα), Γιάγκουσιτς (63′ Ταμπόρδα), Πελίστρι (76′ Κρίστιανσεν), Τεττέη (63′ Λιβάι Γκαρσία), Ραστόντερ.