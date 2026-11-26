Οι Βέλγοι «καθάρισαν» ουσιαστικά την υπόθεση νίκη με δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο (Μπενταγέμπ στο 20΄, Άασγκαρντ 39΄), ενώ ο Φούντας (54΄) μείωσε από την άσπρη βούλα, πριν ο Μπερτατσίνι διαμορφώσει το τελικό σκορ στις καθυστερήσεις (90+5΄).

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν πιο δυνατά και περιόρισαν σημαντικά τη δημιουργική λειτουργία των Κρητικών, κλείνοντας τους διαδρόμους προς την περιοχή τους. Στο 20ό λεπτό ο Μπενταλέμπ άνοιξε το σκορ, ενώ λίγο πριν από την ανάπαυλα ο Άσγκαρντ με μακρινό σουτ έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων στην ομάδα του.

Ο ΟΦΗ προσπάθησε να αντιδράσει στο δεύτερο ημίχρονο και βρήκε γρήγορα τον δρόμο προς τα δίχτυα, με τον Φούντα να ευστοχεί σε πέναλτι και να μειώνει σε 1-2. Οι γηπεδούχοι αναθάρρησαν, ενώ είχαν και σημαντική στιγμή για την ισοφάριση, όταν η προσπάθεια του Νους σταμάτησε στο δοκάρι.

Ωστόσο, η Άντερλεχτ διατήρησε τον έλεγχο, κέρδισε τις περισσότερες μονομαχίες και δεν επέτρεψε στον ΟΦΗ να δημιουργήσει ουσιαστικές προϋποθέσεις για την ισοφάριση. Στον αντίποδα, οι Κρητικοί έμειναν από δυνάμεις και καθαρό μυαλό, με τον Μπερτατσίνι να διαμορφώνει το τελικό 1-3 στις καθυστερήσεις.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Κωστούλας (85′ Καραχάλιος), Σιέλης, Νικολάου, Ντίκμαν (63′ Αποστολάκης), Αθανασίου, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης (76′ Κανελλόπουλος), Αϊτόρ, Φούντας (85′ Θεοδοσουλάκης), Νους (85′ Σιτμαλίδης).

ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ (Βίτορ Μπρούνο): Κούσεμανς, Μάαμαρ (71′ Σαρντελά), Πέτροτ, Μπιανκόν, Ρέαμπσουκ, Βίνκλερ (85′ Όνια Σέκε), Στρόικενς, Άασγκαρντ, Άμπρος (90′ Άντμαν), Μπενταλέμπ (85′ Λανσάνα), Τσβέτκοβιτς (71′ Μπερτατσίνι).