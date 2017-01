Αποκλειστικό: Συναγερμός της ΕΛ.ΑΣ. για τζιχαντιστές

Οδηγός… τσέπης 17 σελίδων είναι το νέο «όπλο» της Ελληνικής Αστυνομίας, του προσωπικού υπηρεσιών επιβολής του νόμου και σωφρονιστικού συστήματος για τον εντοπισμό και την αναγνώριση τζιχαντιστών, θρησκευτικά φανατισμένων, εξτρεμιστών, ακροδεξιών, αναρχικών και τρομοκρατών

. Το εγχειρίδιο προήλθε από την πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. και του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ), με τις εργασίες να ξεκινούν το περασμένο καλοκαίρι και να ολοκληρώνονται τον περασμένο Οκτώβριο. Ο επιχειρησιακός οδηγός, που έχει αρχίσει και διανέμεται σε όλους τους «επαγγελματίες πρώτης γραμμής», πάτησε πάνω στο Community Policing and the Prevention of Radicalization (CoΡΡra), ένα σχέδιο της Βελγικής Ομοσπονδιακής Αστυνομίας, την Κοινωνία Αστυνόμευσης και Πρόληψης της Ριζοσπαστικοποίησης, το οποίο προσαρμόστηκε στα ελληνικά και τα διεθνή δεδομένα.

Στον οδηγό γίνεται και παρουσίαση… τατουάζ με σύμβολα, εμβλήματα και λογότυπα που παραπέμπουν σε εξτρεμιστικές-τρομοκρατικές οργανώσεις, σε θρησκευτικά υποκινούμενη ριζοσπαστικοποίηση αλλά κυρίως σε ακροδεξιό εξτρεμισμό. Το ίδιο γίνεται με σύμβολα που εντοπίζονται σε κοσμήματα, αξεσουάρ, ρούχα, αφίσες, ακόμη και σε… αυτοκόλλητα αυτοκινήτων.

Δυστυχώς, η συγκεκριμένη μελέτη προέβλεψε τις επιθέσεις σε ανοιχτούς και κλειστούς χώρους συγκέντρωσης πλήθους (μαλακούς στόχους – soft targets), όπως αυτή που εκδηλώθηκε πρόσφατα στο Βερολίνο αλλά και στην Κωνσταντινούπολη. Ο επιχειρησιακός οδηγός παρομοιάζει τη διαδικασία της ριζοσπαστικοποίησης στο σχήμα του γνωστού παιχνιδιού «φιδάκι», όπου θα πρέπει να βρεθούν τρόποι για να ελαχιστοποιηθούν οι σκάλες και να πολλαπλασιασθούν τα εμπόδια («φίδια») προκειμένου να έρθει το άτομο όσο πιο κοντά γίνεται στην αρχή. Αυτό το μοντέλο παρουσίασης της ριζοσπαστικοποίησης ως δυναμικής διαδικασίας («φιδάκι») χρησιμοποιήθηκε από τον David Sloggett, τον Βρετανό ειδικό επί θεμάτων τρομοκρατίας και συμβούλου του υπουργείου Αμυνας της χώρας του. Φιλοδοξία των συντελεστών δημιουργίας του οδηγού είναι αυτή η μελέτη να γίνει βασικό μάθημα στις σχολές της Αστυνομίας, αλλά ακόμη και σε κάποιες βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας.

Στόχος του χρήσιμου εγχειριδίου (Οδηγός Ευδιάκριτων Ενδείξεων/Observable Indicators Manual) είναι να γίνει ένα πρακτικό και χρήσιμο «εργαλείο» έγκαιρης αναγνώρισης, καταγραφής και ταξινόμησης εμφανών ενδείξεων που ενδεχομένως να σημαίνουν τη συμμετοχή σε «διαδικασία ριζοσπαστικοποίησης και βίαιου εξτρεμισμού». Οι αστυνομικοί και στελέχη αρμόδιων υπηρεσιών πρέπει να μπορούν να διακρίνουν ευάλωτες ομάδες και ανθρώπους που χρήζουν υποστήριξης για να μην τύχουν εκμετάλλευσης από ακραίες και βίαιες οργανώσεις.

Οι επαγγελματίες «πρώτης γραμμής» πρέπει να εντοπίζουν κάποιες ενδείξεις που αποτελούν σημάδι ότι ένα άτομο βρίσκεται σε μια διαδικασία ριζοσπαστικοποίησης.

