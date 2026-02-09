Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε τους ισχυρισμούς περί «συνταγματικού λαϊκισμού» και υπερασπιζόμενος την πρωτοβουλία της κυβέρνησης για αναθεώρηση κρίσιμων διατάξεων. Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όπως προβλέπει το Σύνταγμα, εκκινεί τη κορυφαία θεσμική διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, θέτοντας στην ατζέντα ζητήματα που –όπως είπε– «θα έπρεπε να είχαν τεθεί από το πολιτικό σύστημα πολλές δεκαετίες πριν». Στο πλαίσιο αυτό, ξεχώρισε, πέραν του άρθρου 86, τα ζητήματα της αξιολόγησης και της μονιμότητας, αλλά και των δημοσιονομικών κανόνων, επισημαίνοντας ότι αν είχαν αντιμετωπιστεί εγκαίρως «ίσως να είχαμε γλιτώσει από πολλές καταστροφές».

Εστιάζοντας στο άρθρο 86, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι ειδικό καθεστώς για τη δίωξη υπουργών υπήρχε και πριν από το 2001, ωστόσο η συνταγματική αναθεώρηση εκείνης της χρονιάς, με πρωτεργάτη –όπως είπε– τον Ευάγγελο Βενιζέλο, εισήγαγε κρίσιμες ρυθμίσεις που ενίσχυσαν την ατιμωρησία. Συγκεκριμένα, έκανε λόγο για την προσθήκη του όρου «αμελλητί», που όπως εξήγησε υποχρεώνει τη Δικαιοσύνη να διακόπτει κάθε έρευνα μόλις προκύψει όνομα κυβερνητικού στελέχους, χωρίς να μπορεί να ολοκληρώσει προκαταρκτική εξέταση. «Αυτό δεν υπήρχε πριν το 2001», σημείωσε, παραπέμποντας και σε πρόσφατες υποθέσεις που έχουν προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι τότε θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά και η διαδικασία της προκαταρκτικής εξέτασης σε συνταγματικό επίπεδο, καθώς και η αποσβεστική προθεσμία, η οποία όπως ανέφερε μεταφέρθηκε από τον εκτελεστικό νόμο στο ίδιο το Σύνταγμα.

Ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε «οξύμωρη» την κριτική του Ευάγγελου Βενιζέλου προς την κυβέρνηση, υπενθυμίζοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήδη από το 2006, ως νέος τότε βουλευτής, είχε αναλάβει πρωτοβουλία συγκέντρωσης υπογραφών για την αλλαγή του άρθρου 86. Μάλιστα, ανέφερε ότι την επιστολή εκείνη είχαν υπογράψει συνολικά οκτώ βουλευτές, μεταξύ των οποίων ο σημερινός Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. «Τότε οι οκτώ δεν έγιναν πενήντα και η μεγάλη αλλαγή δεν προχώρησε», σημείωσε, προσθέτοντας ότι επί των ημερών της σημερινής κυβέρνησης καταργήθηκε η αποσβεστική προθεσμία, ώστε να ισχύει η ίδια παραγραφή για όλους, είτε έχουν διατελέσει υπουργοί είτε όχι.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση προχωρά στην επόμενη συνταγματική αναθεώρηση με στόχο η δίωξη ή μη διατελεσάντων υπουργών και υφυπουργών να μην περνά από το φίλτρο της Βουλής και των κομματικών συσχετισμών. Κάλεσε, μάλιστα, το ΠΑΣΟΚ να συμφωνήσει, υποστηρίζοντας ότι οι κατηγορίες περί λαϊκισμού «δεν έχουν καμία αξία για την κοινωνία». «Ήρθε η ώρα να αλλάξει το άρθρο 86. Όλα τα κόμματα θα κριθούν για τη στάση τους. Θα πουν ναι ή θα πουν όχι;» κατέληξε.