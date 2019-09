«Τύφλα να ‘χει» η Μύκονος: Ξενοδοχεία στο Μάντσεστερ χρέωσε μπύρα 55.300 λίρες!

Tην «ακριβότερη μπύρα του κόσμου» πούλησε ξενοδοχείο του Μάντσεστερ σε Αυστραλό δημοσιογράφο, χρεώνοντάς του 55.000 λίρες (61.324 ευρώ) το μπουκάλι!

Αν έμεινε άφωνος ο Ισπανός τουρίστας που πλήρωσε 591 ευρώ για έξι μερίδες καλαμαράκια σε εστιατόριο της Μυκόνου τι να πει κι ο Πίτερ Λάλορ, που λίγο έλειψε να πάθει εγκεφαλικό όταν έμαθε πόσο του στοίχισε ένα μπουκάλι μπύρας;

See this beer? That is the most expensive beer in history.

I paid $99,983.64 for it in the Malmaison Hotel, Manchester the other night.

Seriously.

Contd. pic.twitter.com/Q54SoBB7wu

— Peter Lalor (@plalor) September 5, 2019