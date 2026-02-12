Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Πάνος Ρούτσι είχε υποστηρίξει ότι ο Βασίλης Καπερνάρος τού είχε απευθύνει απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς, κάνοντας λόγο ακόμη και για παρουσία «μπράβου» εντός του δικαστηρίου.

Απαντώντας σήμερα στον Status FM 107.7, ο Βασίλης Καπερνάρος έδωσε τη δική του εκδοχή:

«Καταρχάς δεν είναι σωματοφύλακας, ούτε φρουρός ούτε μπράβος, είναι οδηγός μου. Δύο πηγαινέλα στην Λάρισα, δηλαδή 1.400 χιλιόμετρα σε μια εβδομάδα, δεν τα αντέχω. Πρώτα απ’ όλα διότι στην επιστροφή που δεν οδηγώ, μελετώ όπως τη Δευτέρα μελετούσα για τις δισκογραφίες της Τρίτης στα δικαστήρια της Αθήνας, και δεύτερον είναι κουραστικό ιδιαίτερα μετά από κοπιαστική διαδικασία να οδηγείς και να οδηγείς και νύχτα».

Ο ίδιος περιέγραψε ένταση μέσα στη δικαστική αίθουσα, την ώρα που –όπως είπε– εξέταζε ως μάρτυρα τον Αντώνη Ψαρόπουλο και υπήρξαν αντιδράσεις από την πλευρά της πολιτικής αγωγής.

«Οι 4-5 σεσημασμένοι θορυβοποιοί συνάδελφοι της πολιτικής αγωγής, οι οποίοι κινούνται μεταξύ δικηγορικού λαϊκισμού και πολλές φορές αγγίζει και τα όρια του δικηγορικού ξεπεσμού», είπε.

«Χωρίς να πάρουν τον λόγο, για οποιαδήποτε ένσταση ή για οποιαδήποτε δικονομική αιτία, ουρλιάζοντας με κραυγές», τόνισε.

Παράλληλα, κατηγόρησε τον Πάνο Ρούτσι για προπηλακισμό και εξύβριση, περιγράφοντας τι –κατά τον ίδιο– συνέβη εκτός αίθουσας:

«Βγαίνοντας έξω ήρθε κατά πάνω μας. Και του λέω ”Τι θες, κύριε“, άρχισε να με βρίζει. Και του λέω: “Πήγαινε να κάνεις απεργία“».

Κλείνοντας, πρόσθεσε ότι ο Πάνος Ρούτσι περιφέρεται μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου «ως νταής, φορώντας ένα καπέλο».