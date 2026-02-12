Οι έρευνες διεξήχθησαν την Πέμπτη (12/02) το πρωί σε διάφορα κτίρια της Επιτροπής στις Βρυξέλλες, συμπεριλαμβανομένου του τμήματος προϋπολογισμού. Η έρευνα αφορά την πώληση ακινήτων της ΕΕ, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας της προηγούμενης Επιτροπής, όταν ο Γιοχάνες Χαν ήταν επίτροπος προϋπολογισμού. Ο Χαν ήταν υπεύθυνος για τη διαχείριση του προϋπολογισμού της ΕΕ ύψους 1 τρισ. ευρώ έως το 2024. Μετά τη λήξη της θητείας του, ορίστηκε ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ για την Κύπρο.

Σύμφωνα με τους Financial Times η έρευνα διεξάγεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) και αφορά 23 κτίρια που αποκτήθηκαν από το βελγικό κρατικό επενδυτικό ταμείο SFPIM έναντι 900 εκατ. ευρώ το 2024. Την εποχή εκείνη, η Επιτροπή δήλωσε ότι η πώληση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανονισμούς της ΕΕ.

«Η EPPO μπορεί να επιβεβαιώσει ότι διεξάγει δραστηριότητες συλλογής αποδεικτικών στοιχείων στο πλαίσιο μιας εν εξελίξει έρευνας», δήλωσε η εκπρόσωπος της EPPO, Τίνε Χόλεβουτ. «Δεν μπορούμε να μοιραστούμε τίποτα άλλο σε αυτό το στάδιο, προκειμένου να μην θέσουμε σε κίνδυνο τις εν εξελίξει διαδικασίες και το αποτέλεσμά τους».

Ένας εκπρόσωπος της Επιτροπής δήλωσε ότι «η πώληση των κτιρίων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες και πρωτόκολλα και είμαστε βέβαιοι ότι η διαδικασία διεξήχθη με τρόπο σύμφωνο με τους κανόνες», προσθέτοντας ότι η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ «θα συνεργαστεί πλήρως με την EPPO και τις αρμόδιες βελγικές αρχές σε αυτό το θέμα».

Η Olaf, η υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης της ΕΕ, αρνήθηκε να σχολιάσει, όπως και η ομοσπονδιακή αστυνομία του Βελγίου, ενώ τόσο το SFPIM όσο και ο Χαν δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.