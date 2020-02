Αναβίωσε στις δικαστικές αίθουσες το φρικιαστικό έγκλημα με την δολοφονία μιας 17χρονης influencer από έναν 21χρονο ο οποίος μάλιστα είχε ποστάρει στα social media και φωτογραφίες από την αποτρόπαια πράξη του.

Ο 21χρονος Μπράντον Κλαρκ δήλωσε ένοχος για την άγρια δολοφονία της της νεαρής influencer Μπιάνκα Ντέβινς και ομολόγησε ότι της έκοψε τον λαιμό γιατί ζήλεψε όταν την είδε να φιλάει έναν άλλο άνδρα.

Ο 21χρονος άνδρας που σκότωσε την 17χρονη Μπιάνκα στις 14 Ιουλίου, πόσταρε στα social media φωτογραφίες του σώματός της με το σχόλιο «Συγγνώμη Μπιάνκα» ενώ προσπάθησε να κόψει και το δικό του λαιμό όταν έφτασαν οι αστυνομικοί και στον τόπο του εγκλήματος.

Man, 21, who slashed teen Instagram star Bianca Devins' throat pleads guilty to murder and apologizes in court for posting images of her bloody body online

Brandon Clark, 21, pleads guilty to murdering Bianca Devins, 17

Clark slashed Devins' throat in a jealous rage on July 14 pic.twitter.com/MXTqFs0mWw

— Afsar Ali Shah (@AfsarQresidency) February 11, 2020