Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η απόφαση της Washington Post, να θέσει σε διαθεσιμότητα μία δημοσιογράφο, η οποία αναφέρθηκε στο Twitter στην υπόθεση βιασμού για τον οποίο είχε κατηγορηθεί ο Κόμπι Μπράιαντ, λίγες ώρες μετά τον θάνατο του αστέρα του NBA στο δυστύχημα με ελικόπτερο την Κυριακή.

Τελικά, έπειτα από όλο το σκηνικό που δημιουργήθηκε, η Washington Post επανέφερε την Φελίσια Σόνμες, καθώς κρίθηκε ότι εκείνη δεν παραβίασε την πολιτική του Μέσου.

«Αφού διεξάχθηκε μια εσωτερική έρευνα, διαπιστώσαμε ότι, ενώ θεωρούμε ότι τα tweets της Φελίσια ήταν άσχημα, δεν παραβίαζαν άμεσα τη πολιτική των μέσω κοινωνικής δικτύωσης», δήλωσε η Τρέισι Γκραντ, που κατέχει το πόστο του διευθύνοντα συμβούλου στην εφημερίδα.

Η δημοσιογράφος ανάρτησε στη σελίδα της στα κοινωνικής δικτύωσης ένα link προς το άρθρο του Daily Beast με τίτλο: «Kobe Bryant’s Disturbing Rape Case: The DNA Evidence, the Accuser’s Story, and the Half-Confession» («Η ενοχλητική υπόθεση βιασμού από τον Κόμπι Μπράιαντ: Τα στοιχεία DNA, η ιστορία της καταγγέλλουσας και η μισή ομολογία»).

Λίγο αργότερα έγραψε στο Twitter ότι έλαβε μηνύματα «προσβλητικά και απειλές για τη ζωή μου», από «10.000 ανθρώπους, στην κυριολεξία». Η δημοσιογράφος πρόσθεσε ότι «πρέπει να θυμόμαστε όλες τις πλευρές οποιουδήποτε δημόσιου προσώπου».

Τα tweets της στη συνέχεια διαγράφηκαν.

Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, ο εκτελεστικός διευθυντής της Washington Post, Μάρτιν Μπάρον, έστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα στην Σόνμες στο οποίο της έλεγε: «Πραγματική έλλειψη κριτικής σκέψης να αναρτήσεις αυτά στο Twitter. Σε παρακαλώ σταμάτα. Με αυτό τον τρόπο βλάπτεις την εφημερίδα».

Σε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα (27/01), η Γκραντ, ανέφερε ότι οι αναρτήσεις της Σόνμες «επέδειξαν απουσία κριτικής σκέψης η οποία υπονόμευσε το έργο των συναδέλφων της», ενώ πρόσθεσε ότι με αυτά η δημοσιογράφος παραβίασε την πολιτική της Washington Post για τη χρήση των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

Εναντίον του Μπράιαντ απαγγέλθηκαν κατηγορίες για βιασμό το 2003, όμως τελικά αποσύρθηκαν αφού η γυναίκα που τον κατηγόρησε αρνήθηκε να καταθέσει. Αργότερα ο μπασκετμπολίστας κατέληξε σε συμβιβασμό μαζί της.

Αφού έγινε γνωστό ότι η Σόνμες τέθηκε σε διαθεσιμότητα πολλά μέσα ενημέρωσης επέκριναν την απόφαση της Post, ανάμεσά τους και συνάδελφοι της δημοσιογράφοι στην εφημερίδα.

Η ανταποκρίτρια του περιοδικού New York στην Ουάσινγκτον Ολίβια Νούτσι έγραψε στο Twitter: «Οι δημοσιογραφικοί όμιλοι θα πρέπει να προστατεύουν τους δημοσιογράφους τους, όχι να συμφωνούν με τον όχλο όταν τους επιτίθεται. Η Washington Post όχι μόνο δεν προστάτευσε τη Φελίσια Σόνμες, αλλά δημιούργησε ένα επικίνδυνο προηγούμενο».

Το συνδικαλιστικό όργανο των εργαζομένων στην Washington Post υπερασπίστηκε τη Σόνμες σε μακροσκελή του ανακοίνωση: «Η Φελίσια δέχθηκε πληθώρα βίαιων μηνυμάτων, περιλαμβανομένων απειλών στις οποίες αναφερόταν η διεύθυνση του σπιτιού της, μετά από ένα tweet που ανήρτησε την Κυριακή για τον Κόμπι Μπράιαντ. Αντί να προστατεύσει και να στηρίξει έναν δημοσιογράφο (…) η Washington Post την έθεσε σε διαθεσιμότητα (…)

Η Φελίσια χρειάστηκε να φύγει από το σπίτι της φοβούμενη για την ασφάλειά της και δεν έχει λάβει επαρκή καθοδήγηση από την Post για το πώς να προστατεύσει τον εαυτό της».