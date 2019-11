Σειρά από αλλαγές στο έδαφος της Αλβανίας: Ανυψώθηκε πάνω από 8 εκατοστά στο Δυρράχιο

27/11/19 • 23:34 | UPD 27/11/19 • 23:40 Newsroom eleftherostypos.gr

Μοιράσου το άρθρο μέσω: 0 Shares Facebook 0

Twitter

LinkedIn

Περισσότερα

Τουλάχιστον 8,4 εκατοστά ανυψώθηκε το έδαφος 15 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Δυρραχίου από τον φονικό σεισμό των 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που χτύπησε τα ξημερώματα της Τρίτης.

Σύμφωνα με μελέτη του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ο σεισμός στην Αλβανία είχε ως συνέπεια να ανυψωθεί το έδαφος κατά 8,4 εκατοστά. Το συγκεκριμένο συμπέρασμα προκύπτει χρησιμοποιώντας δεδομένα του δορυφόρου Sentinel-1 (ascending orbit).

Οι ερευνητές Βασίλης Τσιρώνης και Αθανάσιος Γκανάς παρουσίασαν το πρώτο διαφορικό συμβολογράφημα του φονικού σεισμού στο Δυρράχιο. Μέσα από αυτό όπου παρατηρείται ανύψωση του εδάφους μέχρι και 8,4 εκατοστά στην περιοχή Hamallaj, η οποία βρίσκεται 15 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Δυρραχίου, δηλαδή στο επίκεντρο του μεγάλου αυτού σεισμού.

Tο πρώτο διαφορικό συμβολογράφημα του χθεσινού σεισμού Μ6.4 στο Δυρράχιο, χρησιμοποιώντας δεδομένα του δορυφόρου… Posted by Εθνικόν Αστεροσκοπείον Αθηνών on Wednesday, 27 November 2019

Επίσημο: Τα ονόματα των 28 νεκρών του σεισμού

Η υπουργός Άμυνας της Αλβανίας σε ενημέρωση την οποία χαρακτήρισε ως την πιο δύσκολη στην καριέρα της, ανακοίνωσε τα ονόματα των 28 θυμάτων του φονικού σεισμού των 6.4R που χτύπησε τη χώρα την Τρίτη.

Σύμφωνα με την επίσημη λίστα νεκροί είναι οι:

Στο Δυρράχιο:

1-Amelia Lala, 8 years old

2-Esiela Karanxha, 8 years old

3-Bajram Hajdarmetaj, 54 years old

4-Sadik Qato, 85 years

5-Isah Abazi, 29 years old

6-Flatar Zenelaj, 64 years old

7- Eviola Broshka, 28 years old

8-Kristi Reçi, 24 years

9-Sehadete Lala, 79 years

10-Djena Karanxha

11-Eduart Reçi

12-Shemsedin Abazi

Στην περιοχή Kruja:

1.Ariela Lala 4 years

2.Bukurije Leka

3.Erisa Cara

4. Fatmira Cuka 44 years old

5.Selvie Lala 77 years old

6.Saimir Greku

7.Kristjan Preci 26 years old

8.Sardi Cuka 18 years old

9.Hajrie Vata 65 years old

10.Klevis Çupi (Aliu) 34 years old

11. Light Cakoni 58 years old

12.Pigeon Gray 57 years old

13.Celike Group 57 years old

14.Hajredin Çupi, 66 years old

15.Kastriot Cakoni

Στην Lezha

1. Marjan Preci 25 ετών