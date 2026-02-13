Η αυλαία της Μπερλινάλε 2026 άνοιξε στις 12/2 με μία ταινία - «έκπληξη» από το Αφγανιστάν, το «No Good Men» της 36χρονης Σαρμπανού Σαντάτ. Από το Κόκκινο Χαλί της εκδήλωσης δεν έλειψαν οι διεθνείς σταρ, ωστόσο οι φαν της εκδήλωσης, που στήθηκαν για ώρες μες στη βροχή, βίωσαν και μερικές απογοητεύσεις...