Οι Αθηναίοι έχασαν τον αγώνα ασυλίας και, όταν στο run ήταν η Κέλλυ κόντρα στη Φανή, η κατάσταση ξέφυγε. Ο Άλεξ προσπαθούσε να δώσει οδηγίες στην Κέλλυ, όταν παρεμβλήθηκε η Μαντίσα που άρχισε να της φωνάζει. Όταν τελικά έχασε η Κέλλυ, ο Δημήτρης και η Μαντίσα άρχισαν να τσακώνονται με αποτέλεσμα η Κέλλυ να γυρίσει και να τους φωνάξει «Σκάστε!».

Μετά το τέλος του αγώνα ο Γιώργος Λιανός ζήτησε από την Κέλλυ να του εξηγήσει γιατί υπήρξε ένταση με τους συμπαίκτες της. «Όταν παίζω έχω πει στον Άλεξ και στον Δημήτρη να μου μιλάνε και έγινε μια παρεξήγηση μεταξύ τους και με τη Μαντίσα. Όταν έχασα, επειδή είχα πολύ μεγάλο εκνευρισμο, ήμουν πολύ κοντά με τη Φανή. Είναι δική μου ευθύνη αν κερδίζω ή χάνω, συνέχισαν να τσακώνονται και τους είπα να σταματήσουν όχι με ωραίο τρόπο», είπε.





Μαλλιά κουβάρια στο Survivor – Μόνο που δεν πιάστηκαν στα χέρια

Οι εντάσεις συνεχίστηκαν στην παραλία των Επαρχιωτών, ανάμεσα στη Φανή Παντελάκη και τον Γιάννη Ρέβη. Η Φανή ζήτησε από τον συμπαίκτη της όταν τη σχολιάζει να το κάνει μπροστά της και εκείνος ξεκίνησε να την κατηγορεί πως του έκανε επίθεση μπροστά στην κάμερα μόνο, με αποτέλεσμα εκείνη να φύγει εκνευρισμένη και να φωνάζει πως εάν το περοστατικό συμβεί ξανά, «θα γίνει χαμός».

Η Φανή αρχικά είπε στον Γιάννη στο επεισόδιο της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου: «Αν θα ξαναφύγω και πεις κάτι πίσω από την πλάτη μου, θα γίνει το “έλα να δεις”. Θα μου το λες στρέιτ. Aν θα ξαναφύγω και θα αναφέρεις κάτι για μένα ενώ λείπω, θα γίνει χαμός. Τελεία;»….

«Δεν κατάλαβα;», τη ρώτησε ο Γιάννης, με την ίδια να του απαντά: «Τι είπες όταν έφυγα και πήγα στην παραλία; Ότι πάλι καλά που έφυγε να ηρεμήσουμε; Έτσι δεν είπες;». Ο Γιάννης της εξήγησε: «Είπα δεν μπορώ να ακούω άλλο. Περιμένεις την κάμερα να μου κάνεις επίθεση; Εγώ δεν το είπα σε καμία κάμερα».

Μιλώντας σε προσωπική συνέντευξη η Φανή έπειτα ανέφερε: «Έχω πει από την αρχή ότι με τρελαίνει η αδικία και το ψέμα. Δεν είναι όμορφο, όταν φεύγω εγώ, να λες κάτι για μένα από πίσω μου. Γιατί δεν με πήρες να μου πεις: Φανή, ξέρω γω, για τον Α-Β λόγο, ότι δεν μπορώ να ακούω να τραγουδάς για παράδειγμα…».

Στην πορεία, ενώ η συζήτηση συνεχιζόταν η Φανή είπε στον Γιάννη αλλά και στους υπόλοιπους παίκτες που ήταν γύρω τους: «Κάτσε να φύγω γιατί θα πείτε κάτι για μένα. Κάτσε να φύγω, γρήγορα να ηρεμίσετε. Άι στο δι@ολο»…





