Ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 θέλησε να κάνει μία σύντομη αναφορά και να την αποχαιρετήσει δημόσια. «Τώρα θα το πω, οφείλω να το πω. Πολύ δύσκολη μέρα η σημερινή ομολογώ. Δυστυχώς, πριν βγούμε στον “αέρα” έμαθα ότι “έχασα” τη μητέρα μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παναγιώτης Στάθης συγκρατώντας με δυσκολία τα δάκρυά του.

«Ευχαριστώ την ομάδα για τη συμπαράσταση. Δύσκολη εκπομπή, να ‘στε καλά. Να πω ένα αντίο στην κυρα-Καλλιόπη κι από δω», συμπλήρωσε συγκινημένος ο παρουσιαστής.

