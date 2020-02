Καλεσμένος του Ομπάμα ο Αντετοκούνμπο: Αφού το έκανα εγώ, μπορείτε κι εσείς

Στο Σικάγο υποδέχτηκε ο Μπάρακ Ομπάμα τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τον Κέβιν Λοβ και τον Κρις Πολ, επί τη ευκαιρία της διοργάνωσης του All Star game στην πόλη του πρώην πλανητάρχη.

«Ο λόγος που κάλεσα τους συγκεκριμένους τρεις είναι πως, εκτός από σπουδαίοι αθλητές, είναι και καλοί άνθρωποι σε διαφορετικές φάσεις της καριέρας τους. Έχεις τον γέρο Κρις Πολ που πηγαίνει προς το τέλος, έχεις τον νεαρό Γιάννη Αντετοκούνμπο και έχεις και τον Κέβιν Λοβ που βρίσκεται κάπου στη μέση. Κάθε ένας από αυτούς έχει δείξει σπουδαίο χαρακτήρα, εντός κι εκτός παρκέ. Αυτό που κάνω μετά από τη θητεία μου ως πρόεδρος, είναι να αφοσιωθώ στο πως θα υποστηρίξουμε την εκπληκτική νέα γενιά των ηγετών που έρχονται» είπε χαρακτηριστικά ο Μπάρακ Ομπάμα.

"That's part of the way we start bridging these gaps."

During his conversation with @RealMikeWilbon, @CP3, @kevinlove, and @Giannis_An34, @BarackObama talks about the importance of sharing stories of personal experiences to bridge divides. pic.twitter.com/eVUA85Uelj

— The Obama Foundation (@ObamaFoundation) February 16, 2020