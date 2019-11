Τεράστιες καταστροφές στην Αλβανία από τον σεισμό των 6,4 Ρίχτερ – Αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων [εικόνες & βίντεο]

26/11/19 • 16:46 | UPD 26/11/19 • 16:47 Newsroom eleftherostypos.gr

Τα συνεργεία διάσωσης κάνουν αγώνα δρόμου για τη διάσωση των εγκλωβισμένων κάτω από τα συντρίμμια.

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και πάνω από 300 έχουν τραυματιστεί από τον ισχυρό σεισμό των 6,4 Ρίχτερ που συγκλόνισε την Αλβανία τα ξημερώματα της Τρίτης.

Την ίδια στιγμή τα συνεργεία διάσωσης κάνουν αγώνα δρόμου για τη διάσωση των εγκλωβισμένων κάτω από τα συντρίμμια. Κτήρια κατέρρευσαν σε Τίρανα και Δυρράχιο.

Ανάμεσα στα θύματα είναι και ένα τετράχρονο κοριτσάκι.

A huge 6.3-magnitude earthquake shook Albania in the early hours of Tuesday. No casualties have been reported has far. People have stormed in the streets fearing more aftershocks. pic.twitter.com/yDZbYDUt23 — Euronews Albania (@EuronewsAlbania) November 26, 2019



Πάνω από 300 άνθρωποι τραυματίστηκαν ενώ 600 έχουν λάβει τις πρώτες βοήθειες.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός, Έντι Ράμα, ανέφερε πως «χάσαμε ανθρώπους, είναι μια δραματική στιγμή αλλά πρέπει να παραμείνουμε ήρεμοι, να στηρίξουμε ο ένας τον άλλο».

Powerful earthquake in 🇦🇱, Ministry of Health says 150 people have been injured. Situation is bad in Thumana. pic.twitter.com/Ki28dG2Pus — Euronews Albania (@EuronewsAlbania) November 26, 2019



Δυνάμεις από το Κόσοβο θα συνδράμουν στις επιχειρήσεις ενώ κλιμάκιο του τουρκικού Ερυθρού Σταυρού έχει φτάσει ήδη στα Τίρανα.

Officials are still assessing damages caused by the powerful earthquake #albaniaearthquake pic.twitter.com/7gp9iS6Gnz — Euronews Albania (@EuronewsAlbania) November 26, 2019



Η Ελλάδα στέλνει δύο ομάδες της ΕΜΑΚ με εξοπλισμό από Αθήνα και Γιάννενα προκειμένου να συνδράμουν στις επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, από Αθήνα αναχωρούν με στρατιωτικό αεροσκάφος C130 εικοσιπέντε μέλη της 1ης ΕΜΑΚ με εκπαιδευμένο σκύλο, ενώ από τα Γιάννενα αναχωρεί άλλο ένα κλιμάκιο 15 ατόμων της 5ης ΕΜΑΚ με οχήματα και ειδικό εξοπλισμό.

Παράλληλα, η Ελλάδα έχει δηλώσει ότι είναι στη διάθεση των αλβανικών Αρχών για αποστολή επιστημονικού προσωπικού ή οποιασδήποτε άλλης βοήθειας χρειαστεί.

A 20 year old girl is still trapped under a five-storey building in Thumana. #Albania #Albaniaearthquake pic.twitter.com/3iv65oa22s — Euronews Albania (@EuronewsAlbania) November 26, 2019



Ο κύριος σεισμός έγινε αισθητός σε μεγάλο μέρος των Βαλκανίων, ως το Σαράγεβο της Βοσνίας (σε απόσταση 400 χλμ.) και το Νόβι Σαντ της Σερβίας (700 χλμ.).

Το Euronews Albania έχει ξεκινήσει εκστρατεία για τη συγκέντρωση χρημάτων για τους σεισμοπαθείς.







Μαρτυρία κατοίκου των Τιράνων

Μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο 32χρονος Τομ, κάτοικος των Τιράνων ανέφερε πως «από τις 4 τα ξημερώματα, είμαστε έξω στον δρόμο (…) Ξυπνήσαμε έντρομοι από τον σεισμό ο οποίος δεν σταματούσε, διήρκεσε πάνω από είκοσι με εικοσιπέντε δευτερόλεπτα».

Rescue teams suspect that at least 7 people are trapped in the ruins of this collapsed building in the coastal city of Durrës. #Albania #Albaniaearthquake pic.twitter.com/gPq2kIU5VY — Euronews Albania (@EuronewsAlbania) November 26, 2019



Ο ίδιος, όπως περιγράφει, άρπαξε το χέρι της γυναίκας του για να την προφυλάξει από τον σεισμό και, όπως σημειώνει, «κάτσαμε κάτω από την πόρτα περιμένοντας να σταματήσει ο σεισμός».

Το διαμέρισμα του ζευγαριού στον τρίτο όροφο μίας πολυώροφης πολυκατοικίας στα Τίρανα «κουνήθηκε» αρκετά όπως σημειώνει ο νεαρός, που μόλις κατάφερε μαζί με τη γυναίκα του να βγει από την πολυκατοικία, έτρεξε για να σώσει άλλο ένα αγαπημένο του πρόσωπο.

«Η πρώτη μου αντίδραση ήταν να μπω στο αυτοκίνητο και να τρέξω να φτάσω στο σπίτι της μητέρας μου. Κατάφερα να πάω, την πήρα και πήγαμε όλοι μαζί σε ασφαλές μέρος, στο κέντρο της πόλης» επισημαίνει χαρακτηριστικά.

Ο Τομ, όπως και χιλιάδες πολίτες της αλβανικής πρωτεύουσας, βρίσκονται στο κέντρο των Τιράνων στο σημείο όπου υπάρχει τεχνητή λίμνη, ένα σημείο στο οποίο και τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν ο Εγκέλαδος «χτύπησε» πάλι την Αλβανία, συγκεντρώθηκαν χιλιάδες πολίτες.

Σωστικά συνεργεία, υπηρεσίες των δήμων, κυβερνητικών οργανισμών, αλλά και απλοί άνθρωποι, βρίσκονται από νωρίς το πρωί στους δρόμους για να συνδράμουν όποιον χρειάζεται βοήθεια. «Οι μετασεισμοί συνεχίζονται» σημειώνει ο Τομ και προσθέτει ότι ο δήμος Τιράνων έχει ήδη φτιάξει ειδικά σημεία για τη στέγαση των πολιτών, ενώ νοσοκομεία παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα.