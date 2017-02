Ντάισελμπλουμ: Χάθηκε το ορόσημο της 20ης Φεβρουαρίου για την ελληνική αξιολόγηση

Από τα πλέον επίσημα χείλη, αυτά του Γερούν Ντάισελμπλουμ ήρθε η επιβεβαίωση ότι τελικά δεν θα γίνει ελληνική αξιολόγηση στις 20 Φεβρουαρίου. Ο επικεφαλής του Eurogroup τόνισε ότι η αξιολόγηση του προγράμματος της Ελλάδας δεν θα έχει ολοκληρωθεί έγκαιρα για το προσεχές Eurogroup στις Βρυξέλλες (σ.σ. της 20ής Φεβρουαρίου) σύμφωνα με όσα μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Ο ίδιος επισήμανε ότι η συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου παραμένει ουσιαστικής σημασίας για τη συνέχιση του ελληνικού προγράμματος.

Η κατάσταση στην Ελλάδα δεν αποτελεί μια οξεία κρίση, υπογράμμισε επίσης ο πρόεδρος της Ευρωομάδας.

Eurogroup: Χάνεται και επισήμως η 20η Φεβρουαρίου για το κλείσιμο της αξιολόγησης

Λίγο νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι χάθηκε το ραντεβού της 20ης Φεβρουαρίου για την Ελλάδα και πια το κλείσιμο της αξιολόγησης μετατίθεται «εν ευθέτω χρόνω».

Μάλιστα η ατζέντα της συνεδρίασης του Eurogroup της προσεχούς Πέμπτης έχει τρίτο θέμα την Ελλάδα και, αντί να κάνει αναφορά σε «συμφωνία», προβλέπει πως θα γίνει συζήτηση και εκτίμηση της κατάστασης «επικεντρώνοντας σε σχέδια που θα δώσουν ώθηση στην δεύτερη αξιολόγηση του προγράμματος».

Προοπτική κλεισίματος συμφωνίας σε αυτό το Eurogroup δεν φαίνεται να υπάρχει Αθήνα και Ευρωπαίοι εταίροι θα κάνουν συζητήσεις για το μέλλον.

Να θυμίσουμε ότι από το καλοκαίρι ήδη (18 Ιουλίου 2016) ο Επίτροπος Μοσκοβισί, όταν βρισκόταν ξανά στη χώρα μας, υπογράμμιζε την ανάγκη να ολοκληρωθούν έως το τέλος της χρονιάς που πέρασε οι διαπραγματεύσεις και να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση, ώστε να υπάρξει λύση και για το ελληνικό χρέος.

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωση του Eurogroup για την συνεδρίαση της 20ης Φεβρουαρίου αναφέρεται πως «θα γίνει η εκτίμηση της εκτέλεσης του ελληνικού προγράμματος που βρίσκεται σε εξέλιξη, εστιάζοντας σε σχέδια για προώθηση της 2ης αξιολόγησης» με βάση τις εκθέσεις που ετοιμάζουν οι θεσμοί (ΕΕ, ΕΚΤ, ESM και ΔΝΤ).

Το κείμενο της ανακοίνωσης στα αγγλικά έχει ως εξής:

«The Eurogroup will take stock of the ongoing implementation of Greece’s macroeconomic adjustment programme, focusing on plans to carry forward the second review of the programme. Reviews are carried out by the staff of the European Commission, the European Central Bank, the European Stability Mechanism and the International Monetary Fund».