«Ντύνεται» στα μαύρα το Facebook; – Στον αέρα… οι πρώτες δοκιμές!

Πώς θα σας φαίνονταν το layout του Facebook να είναι σε μαύρο φόντο;

Η απάντηση όπως φαίνεται θα δοθεί σε λίγες ημέρες καθώς φαίνεται ότι είναι απόφαση να αλλάξει χρώμα η δημοφιλής πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Η προγραμματίστρια που μελετά τον κώδικα εφαρμογής του μαύρου φόντου στο Facebook, Jane Manchun Wong, ανέβασε κάποιες φωτογραφίες στο blog της, τονίζοντας ότι συνιστά ειδικό σχεδιασμό για τα κινητά και είναι ακόμη σε στάδιο ανάπτυξης.

Facebook is working on Dark Mode for mobile

I wrote a blog about this: https://t.co/X5tAZuIlPz

Tip @Techmeme pic.twitter.com/w3vYpRgxUY

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) August 12, 2019