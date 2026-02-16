Στην ομιλία του ο υπουργός Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, υπογράμμισε τη σημασία των συμφωνιών μίσθωσης μεταξύ του ελληνικού κράτους και της κοινοπραξίας Chevron – Helleniq Energy που αφορούν στην παραχώρηση αποκλειστικών δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης, υπογράμμισε ο Σταύρος Παπασταύρου. Ο υπουργός επανέλαβε το μήνυμα του πρωθυπουργού ότι πρόκειται για «άλμα» στον ενεργειακό τομέα, υπογραμμίζοντας τον ρόλο που θα διαδραματίσουν οι υδρογονάνθρακες στο ενεργειακό σύστημα τα επόμενα χρόνια. Αναφορικά με τον Κάθετο Διάδρομο, ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι «συνιστά μια εναλλακτική λύση έναντι του ρωσικού φυσικού αερίου. Πρόκειται για μια αρτηρία σύνδεσης εμπορίου περίπου 100 εκατ. ανθρώπων σε μια περιοχή που ως σήμερα ήταν κατακερματισμένη».

Νωρίτερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Μέγαρο Μαξίμου όπου έπεσαν οι υπογραφές για τις ενεργειακές συμφωνίες τόνισε «καλωσορίζουμε τη Chevron στην Ελλάδα» ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου στην υπογραφή των συμφωνιών μίσθωσης μεταξύ του ελληνικού κράτους και της κοινοπραξίας Chevron – Helleniq Energy που αφορούν στην παραχώρηση αποκλειστικών δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε πως όταν η κυβέρνησή του ανέλαβε τη διακυβέρνηση το 2019, παρέλαβε ένα πρόγραμμα έρευνας υδρογονανθράκων που, αν και στρατηγικά ήταν σωστό στα χαρτιά, δεν είχε τη δυναμική που απαιτούνταν. Το όραμα, είπε, υπήρχε αλλά δεν είχε υλοποιηθεί με την απαραίτητη αποφασιστικότητα. «Από την πρώτη ημέρα αλλάξαμε αυτή την κατάσταση. Προχωρήσαμε άμεσα στην κύρωση συμφωνιών που είχαν υπογραφεί στο παρελθόν αλλά δεν είχαν προχωρήσει. Πραγματοποιήσαμε εκτεταμένες σεισμικές έρευνες — περισσότερες μέσα σε έναν χρόνο από όσες είχαν γίνει την προηγούμενη δεκαετία — ώστε να χαρτογραφήσουμε καλύτερα τις προοπτικές που διαθέτουμε», συνέχισε.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως πριν από λίγους μήνες, στη ΔΕΘ, ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσουμε στη διάνοιξη της πρώτης ερευνητικής γεώτρησης στην Ελλάδα μετά από περισσότερα από 40 χρόνια. «Σήμερα κάνουμε ένα ακόμη σημαντικό βήμα — θα έλεγα μάλιστα ένα άλμα. Τα τέσσερα θαλάσσια οικόπεδα στα οποία εισέρχονται η Chevron και η Hellenic Energy καλύπτουν μια τεράστια έκταση. Μέχρι σήμερα, το πρόγραμμα ερευνών μας κάλυπτε περίπου 48.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Με τη συμφωνία αυτή, η έκταση αυξάνεται στα 94.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα — σχεδόν διπλασιάζεται με μία υπογραφή η διαθέσιμη προς έρευνα περιοχή της χώρας», συμπλήρωσε.

Και υπογράμμισε: «Δεν πρόκειται απλώς για μια ακόμη συμφωνία. Αποτελεί σημαντική ενίσχυση και κρίσιμο στοιχείο της συνολικής ενεργειακής μας στρατηγικής. Κατανοούμε πλήρως τον ρόλο που διαδραματίζουν οι υδρογονάνθρακες — και θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν για πολλά ακόμη χρόνια. Γι’ αυτό και έχουμε επενδύσει σημαντικά σε αγωγούς φυσικού αερίου, σταθμούς συμπίεσης, τερματικούς σταθμούς LNG και μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο. Οι επενδύσεις αυτές προχωρούν παράλληλα με τις στρατηγικές μας επιλογές στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Ελλάδα αξιοποιεί δυναμικά το ηλιακό και αιολικό της δυναμικό, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Από καθαρός εισαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας, έχουμε εξελιχθεί σε σημαντικό εξαγωγέα».

Ο κ. Μητσοτάκης είπε επίσης ότι η ιστορική απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απεξαρτηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο δημιουργεί σημαντικές νέες ευκαιρίες για τη χώρα. «Η Ελλάδα διαθέτει έτοιμες υποδομές για να βοηθήσει τους γείτονές της να αποκτήσουν πρόσβαση σε φυσικό αέριο μέσω νέων διαδρομών. Πιστεύουμε ακράδαντα στον Κάθετο Διάδρομο ως εναλλακτική λύση στο ρωσικό αέριο. Καθώς η Ευρώπη μειώνει τις ρωσικές προμήθειες, ο διάδρομος αυτός θα αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη γεωπολιτική και οικονομική σημασία. Θέλουμε επίσης να παράγουμε το δικό μας φυσικό αέριο. Η Ευρώπη το χρειάζεται και εμείς θέλουμε να συμβάλουμε στην κάλυψη αυτής της ανάγκης. Είμαστε, λοιπόν, ιδιαίτερα χαρούμενοι που καλωσορίζουμε τη Chevron στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια εταιρεία με μακρά ιστορία στους υδρογονάνθρακες και σημαντική εμπειρία στην Ανατολική Μεσόγειο. Η είσοδός της στην Ελλάδα αποτελεί ακόμη μία απόδειξη της ισχυρής στρατηγικής σχέσης μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, μιας σχέσης που ενισχύεται διαρκώς», πρόσθεσε. Και κλείνοντας επεσήμανε: «Η έρευνα ενέχει αβεβαιότητα, το γνωρίζουμε όλοι. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με βεβαιότητα τι υπάρχει μέχρι να το διερευνήσουμε. Πιστεύουμε όμως σε αυτή την προσπάθεια. Και είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που έχουμε μαζί μας, τόσο τη Chevron όσο και τη Hellenic Energy, τον εθνικό μας ενεργειακό πρωταθλητή, ως εταίρους. Καλώς ήρθατε και καλή επιτυχία!».

Παπασταύρου: Η Chevron είναι εδώ, η Ελλάδα ισχυροποιείται -Oρθώνουμε το γεωπολιτικό μας ανάστημα

Σήμερα είναι μια σημαντική στιγμή, οι σημερινές υπογραφές σηματοδοτούν ένα ιστορικό στρατηγικό ορόσημο τόσο για την ενεργειακή πολιτική όσο και την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας και της Ευρώπης. Όπως είπε νωρίτερα ο πρωθυπουργός, η χώρα μας δεν κάνει απλώς ένα βήμα, αλλά ένα άλμα. Καλωσορίζουμε, λοιπόν, επίσημα την Chevron στην Ελλάδα μία από τις μεγαλύτερες ενεργειακές εταιρείες ομίλους στον κόσμο.

Είναι σημαντικό γιατί στην εποχή μας η ενεργειακή ασφάλεια είναι με την εθνική ασφάλεια. Όλοι αναγνωρίζουν στην Ευρώπη τον ρόλο που θα διαδραματίσουν οι υδρογονάνθρακες στο ενεργειακό μας σύστημα σήμερα και τα επόμενα χρόνια. Η κυβέρνηση της ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη υποστηρίζει σταθερά τον ενεργειακό ρεαλισμό σε Ελλάδα και Ευρώπη και ακολουθεί πιστά το μονοπάτι της ισόρροπης βιώσιμης ανάπτυξης των στρατηγικών πλεονεκτημάτων της πατρίδας μας και γι αυτό έχει επενδύσει σημαντικά στον τομέα της ενέργειας. Συνοψίζω στις υποδομές μας με πενταπλασιασμό των πόρων σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία με αγωγούς φυσικού αερίου, σταθμούς συμπίεσης, τερματικούς σταθμούς LNG.

Στις διασυνδέσεις μας με επεκτάσεις των δικτύων μας με το εσωτερικό και το εξωτερικό. Στις ανανεώσιμες πηγές μας αξιοποιώντας τον ήλιο και τον άνεμο που έχουμε σε αφθονία, αλλά και στις νέες τεχνολογίες με σκοπό την ταχύτερη και ποιοτικότερη μετάβαση στον ψηφιακό κόσμο. Έτσι, η χώρα μας μετά από σχεδόν 25 χρόνια από καθαρός εισαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας εξελίσσεται σε σημαντικό εξαγωγέα. Σήμερα εγκαινιάζουμε μια νέα εποχή εθνικής αυτοπεποίθησης και αποφασιστικότητας. Για πρώτη φορά εξερευνούμε τις υποθαλάσσιες πηγές μας νοτίως της Κρήτης, ενώ ερευνούμε και ενότητα της Πελοποννήσου καθιστώντας την Ελλάδα εν δυνάμει παραγωγό φυσικού αερίου προς όφελος της χώρας μας, των πολιτών μας και της Ευρώπης. Προς όφελος των σημερινών και επόμενων γενεών. Αξιοποιώντας τόσο την γεωγραφική μας θέση όσο και τις υποδομές, ορθώνουμε το γεωπολιτικό μας ανάστημα και ασκούμε αποφασιστικά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.

Θέλω να πω κάτι: Για τη χώρα μας η ανάπτυξη στον τομέα των υδρογονανθράκων ήταν, είναι και θα είναι εθνική υπόθεση, η οποία είχε, έχει και ελπίζω να έχει διακομματική στήριξη. Είναι κάτι που πρέπει να περιφρουρήσουμε. Είναι εθνική υπόθεση γιατί έχει να κάνει με τα παιδιά των παιδιών μας. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να μπει σε καμία μικροκομματική αντιπαράθεση.

Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος γιατί τον Μάρτιο του 2025 είχαν την τιμή να ολοκληρώσω το έργο εξαιρετικών προκατόχων μου, του Κώστα Χατζηδάκη, του Κώστα Σκρέκα, το Θόδωρου Σκυλακάκη τους οποίος θέλω να αναγνωρίσω και να τιμήσω για την προσφορά τους, με τον Νίκο Τσάφο, τον Νίκο Ταγαρά, τον Τάκη Θεοδωρικάκο, μία ομάδα που λειτουργεί σαν σκυταλοδρομία.

Στους καιρούς αβεβαιότητας που ζούμε, η απόφαση της Ευρώπης για πλήρη απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο αποτελεί για τη χώρα μας μια πρόκληση αλλά και μια μεγάλη ευκαιρία. Η Ελλάδα από ενεργειακός κόμβος γίνεται ενεργειακός σταθεροποιητικός παράγοντας για την Αν. Μεσόγειο. Ο Κάθετος Διάδρομος είναι πια μια πραγματικότητα και συνιστά μια εναλλακτική λύση έναντι του ρωσικού φυσικού αερίου. Πρόκειται για μια αρτηρία σύνδεσης εμπορίου περίπου 100 εκατ. ανθρώπων σε μια περιοχή που ως σήμερα ήταν κατακερματισμένη. Αυτές οι πολιτικές ενισχύουν τον ρόλο της χώρα μας και όπως λέει ο πρωθυπουργός έχουν έναν στόχο να μετουσιώσουν τη συλλογική προκοπή σε ατομικό συμφέρον, σε ατομική πρόοδο για τον κάθε καταναλωτή, το κάθε νοικοκυριό, την κάθε επιχείρηση, σε άφθονη προσιτή ενέργεια που σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι αναγκαία.

Γι αυτό οι σημερινές υπογραφές αποτελούν μια στρατηγική κίνηση με όραμα. Σήμερα με τις 4 θαλάσσιες παραχωρήσεις με τις οποίες εισέρχονται η Chevron και η HELLENiQ ENERGY διπλασιάζουμε την γεωγραφική έκταση που περιλαμβάνει το πρόγραμμα ερευνών μας, φτάνουμε τα 94.000 τμ.χλμ. Ενισχύουμε έτσι καθοριστικά το εθνικό μας πρόγραμμα, αυξάνοντας τις πιθανότητες εξεύρεσης εμπορικά εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων. Ευχαριστώ ειλικρινά την Chevron και την HELLENiQ ENERGY, όχι μόνο για την εμπιστοσύνη και την απόφασή τους να επενδύσουν στην Ελλάδα, αλλά και τον θεσμικό τρόπο που χειρίστηκαν κάθε στάδιο αυτής της διαδικασίας.

Η χώρα μας και η κυβέρνηση παραμένει αφοσιωμένη στην προώθηση της κοινής μας προσπάθειας, συνειδητοποιώντας πλήρως τη σημασία της. Η Ελλάδα είναι και θα είναι ένας αξιόπιστος εταίρος για τις ΗΠΑ. Η Chevron είναι εδώ, η Ελλάδα ισχυροποιείται. Είναι η αρχή μιας συνεργασίας, θα πορευτούμε μαζί τα επόμενα χρόνια».

Τα επόμενα ορόσημα είναι:

Στις 26/3/2025 η Chevron εκδηλώνει το ενδιαφέρον της για έρευνα σε δύο ακόμη θαλάσσια οικόπεδα που εκτείνονται στα Νότια της Κρήτης. Λίγες ημέρες αργότερα στις 31 Μαρτίου ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εσωτερικών και Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Ενέργειας των ΗΠΑ, Doug Burgum, δίνοντας στην αποδοχή από την ελληνική Κυβέρνηση του ενδιαφέροντος της Chevron για τα θαλάσσια οικόπεδα.

Στις 4 Απριλίου 2025 υπεγράφη από τον Υπουργό η Απόφαση αποδοχής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις θαλάσσιες περιοχές «Νότια Κρήτη 1» και «Νότια Κρήτη 2», ενώ στις 11 Απριλίου ακολούθησε η Υπουργική Απόφαση για τον ορισμό των ακριβών συντεταγμένων όπου θα παραχωρηθεί το δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, καθώς και για την επιλογή του είδους της σύμβασης ως «Σύμβασης Μίσθωσης».

Η 3η Υπουργική Απόφαση για την προκήρυξη του διεθνούς διαγωνισμού ήρθε στις 30 του μήνα. Σημαντικό ήταν το ραντεβού της 7ης Μαΐου στο Τέξας, όπου ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου με τον Υφυπουργό Νίκο Τσάφο επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις της Chevron, τα γραφεία της Cheniere Energy, καθώς και τα κεντρικά γραφεία της ExxonMobil. Στις 11 Ιουνίου δημοσιεύθηκε ο διεθνής διαγωνισμός στην Ευρωπαϊκή Εφημερίδα.

Με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, ακολούθησε η αξιολόγηση της προσφοράς από την Επιτροπή της ΕΔΕΥΕΠ, η διαπραγμάτευση με τον υποψήφιο ανάδοχο για την οριστικοποίηση των Συμβάσεων Μίσθωσης και η υποβολή των τελικών Συμβάσεων Μίσθωσης στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο, πριν την υποβολή προς κύρωση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.