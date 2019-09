Τζένιφερ Λόπεζ και Σακίρα στο σόου του ημιχρόνου στο Super Bowl

Η φετινή διοργάνωση του Super Bowl είναι ιδιαίτερη. Πρόκειται για τον 100ο τελικό, τον πρώτο αιώνα του NFL. Και σε αυτή τη σημαδιακή βραδιά για το αμερικάνικο έθνος που ζει τον τελικό σαν μια τεράστια γιορτή, θα ξεσηκώσουν το κοινό δύο από τις πιο εκρηκτικές και ταλαντούχες γυναίκες της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας. Η Τζένιφερ Λόπεζ και η Σακίρα θα προκαλέσουν όμορφο πανικό.

Η Τζένιφερ Λόπεζ βρίσκεται με διαφορά στην καλύτερη φάση της ζωής της. Είναι φουλ ερωτευμένη με τον Άλεξ Ροντρίγκεζ, βλέπει τα παιδιά της να μεγαλώνουν, είναι στο ζενίθ της σωματικά, μα περισσότερο απ΄όλα προαλείφεται για την πρώτη παρουσία της στα Όσκαρ. Η ερμηνεία της στο Hustlers ίσως της φέρει αυτό που κυνηγάει χρόνια.

Η παρουσία της στο σόου του ημιχρόνου στο Super Bowl είναι ένα επιστέγασμα αυτής της διαρκούς παραμονής της στην κορυφή. «Από τότε που είδα τη Νταϊάνα Ρος να πετάει στον ουρανό, ονειρευόμουν να εμφανιστώ στο Super Bowl. Και τώρα έγινε ακόμα πιο σπέσιαλ, όχι μόνο γιατί συμπληρώνει 100 χρόνια, αλλά γιατί θα εμφανιστώ και με μια φίλη μου Λατίνα. Θα δείξουμε στην μεγαλύτερη σκηνή του κόσμου τι μπορούμε να κάνουμε εμείς τα κορίτσια» ανέφερε η JLo σε επίσημη δήλωσή της.

Από την άλλη, η Σακίρα που διάγει μια πιο ήρεμη, αλλά εξίσου δημιουργική περίοδο, εξέφρασε τον μεγάλο της ενθουσιασμό που θα βρεθεί μαζί με την Λόπεζ στο σόου.

It doesn’t get any bigger than this! So excited about getting on that #SuperBowlLIV #PepsiHalftime stage! @JLo 🤩🔥#nosvemosMiami #happybirthdaytomeee pic.twitter.com/BVosjrOcwN

— Shakira (@shakira) September 26, 2019