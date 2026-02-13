Σε αυτό το ερώτημα αναζητούν απάντηση τα στελέχη Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, που ξεκινούν τον νέο κύκλο ερευνών για το εργατικό δυστύχημα με τις πέντε νεκρές εργαζόμενες γυναίκες στο εργοστάσιο της «Βιολάντα». Ο μηχανολόγος από τα Τρίκαλα, που, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη της εταιρίας, προχώρησε στην εγκατάσταση, αρνείται ότι έχει σχέση με τις δεξαμενές και τις σωληνώσεις, υποστηρίζοντας ότι το διάστημα που τοποθετήθηκαν στο εργοστάσιο εκείνος βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη.

Ολοι οι εγκαταστάτες, οι μηχανολόγοι, οι τοπογράφοι και οι υπεύθυνοι εταιριών πιστοποίησης δεξαμενών που υπέγραψαν έγγραφα για τη λειτουργία του εργοστασίου της «Βιολάντα» αναμένεται να βρεθούν τις επόμενες ημέρες ενώπιον των ανακριτικών στελεχών της ΔΑΕΕ, προκειμένου να δώσουν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα. Κάθε κατάθεση θα συνοδεύεται και από αναπαράσταση στο πεδίο. Ο νέος γύρος καταθέσεων θα αφορά κυρίως τεχνικά ζητήματα που σχετίζονται με τις εγκαταστάσεις, τη συντήρηση, τους ελέγχους και τις όποιες παραλείψεις διαπιστώθηκαν, μετά τη μελέτη των πέντε φακέλων με τα κατασχεμένα έγγραφα από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Τρικάλων, τη Πολεοδομία και άλλες δημόσιες υπηρεσίες.

Το κλιμάκιο της ΔΑΕΕ βρίσκεται από το βράδυ της Τετάρτης στα Τρίκαλα και χθες προχώρησε σε νέες έρευνες στον χώρο του εργοστασίου, μετά τις παραλείψεις και παρατυπίες που διαπιστώθηκαν τόσο στις δεξαμενές όσο και στα μέτρα ασφαλείας, τα οποία θα «προέβλεπαν» τη διαρροή του προπανίου. Τα στελέχη της υπηρεσίας θα συνεχίσουν τις έρευνες στο πεδίο, προκειμένου να αντλήσουν και άλλα στοιχεία από το σημείο της έκρηξης για να αναλυθούν από τους ειδικούς πραγματογνώμονες και να προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα. Το εργοστάσιο αναμένεται να μείνει κλειστό και τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να μην αλλοιωθούν σημαντικά στοιχεία της έρευνας, ενώ η πτέρυγα που καταστράφηκε ολοσχερώς φυλάσσεται επί 24ώρου βάσεως.

Υπενθυμίζεται ότι οι έρευνες είχαν διακοπεί λόγω της εκτεταμένης διαρροής προπανίου στο έδαφος -έως 25 μέτρα κάτω από τις εγκαταστάσεις των σωληνώσεων- και παραμένει άγνωστο το πότε θα είναι ασφαλές να προσεγγίσουν εργαζόμενοι στο σημείο, έτσι ώστε να υπάρξει επαναλειτουργία της εγκατάστασης. Σημειώνεται ότι, από την περασμένη Δευτέρα, επέστρεψαν στα καθήκοντά τους οι εργαζόμενοι της «Βιολάντα» στα δύο άλλα εργοστάσια της βιομηχανίας σε Τρίκαλα και Λάρισα.