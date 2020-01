Τουλάχιστον δύο ρουκέτες έπεσαν κοντά στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη, μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο επικαλούμενο αυτόπτες μάρτυρες.

Λεπτά νωρίτερα, το πρακτορείο Reuters έκανε λόγο για «δύο ισχυρές εκρήξεις» που ακούστηκαν στη Βαγδάτη.

H νέα αυτή επίθεση σημειώθηκε εντός της Πράσινης Ζώνης της πρωτεύουσας του Ιράκ, μια πολύ καλά φυλασσόμενη περιοχή όπου εδρεύει η αμερικανική πρεσβεία και κυβερνητικά κτήρια

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Sputnik, φέρεται να έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον δύο άτομα από ρουκέτες Κατιούσα.

#Baghdad's #GreenZone minutes ago. Five 122mm rockets launched by them hit the building opposite to the #USEmbassy in Jadiriya district. Kataib Hezbollah had warned about this attack yesterday. pic.twitter.com/jbu4korpu7 https://t.co/Ki3McVOIdp

— MARIA belen Hernandez (@MARIAbe34408170) January 5, 2020