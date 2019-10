Συμφωνία για το Brexit ανακοίνωσαν Τζόνσον και Γιούνκερ – Tα βασικά σημεία και οι αντιδράσεις

Έχουμε μια δίκαιη και ισορροπημένη συμφωνία για το Brexit, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ.

«Όπου υπάρχει βούληση, υπάρχει συμφωνία – έχουμε μια συμφωνία! Είναι μια δίκαιη και ισορροπημένη συμφωνία για την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο και μαρτυρά τη δέσμευσή μας να βρίσκουμε λύσεις. Συνιστώ (η σύνοδος της ΕΕ) να επικυρώσει αυτή τη συμφωνία», δήλωσε ο Γιούνκερ. Σε επιστολή του ο Γιούνκερ δήλωσε είναι ώρα να ολοκληρωθεί η διαδικασία διαζυγίου και οι δύο πλευρές να προχωρήσουν το συντομότερο δυνατόν στις διαπραγματεύσεις για τη μελλοντική σχέση της ΕΕ με τη Βρετανία.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δήλωσε ότι η Βρετανία και η ΕΕ κατέληξαν σε μια «σπουδαία» συμφωνία για το Brexit και κάλεσε τους βουλευτές να την εγκρίνουν το σαββατοκύριακο.

«Έχουμε μία σπουδαία νέα συμφωνία που επαναφέρει τον έλεγχο – τώρα το κοινοβούλιο θα πρέπει φέρει σε πέρας το Brexit το Σάββατο ώστε να προχωρήσουμε σε άλλες προτεραιότητες όπως το κόστος ζωής, το NHS (σ.σ.: το εθνικό σύστημα υγείας), τα εγκλήματα και το περιβάλλον» έγραψε σε μήνυμά του στο twitter ο Τζόνσον, μετά τη θετική κατάληξη στις διαπραγματεύσεις με την ΕΕ για τους όρους μίας συμφωνίας για το Brexit.

