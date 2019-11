Νέες ταινίες: Κεν Λόουτς και Σεργκέι Λόζνιτσα στις αίθουσες

07/11/19 • 13:06 | UPD 07/11/19 • 13:06 ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΛΙΓΚΑΣ

Ο Κεν Λόουτς στο «Δυστυχώς απουσιάζατε» και ο Σεργκέι Λόζνιτσα στο «Η δύναμη της αλήθειας» υπογράφουν δυο εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ταινίες

Ο Κεν Λόουτς στο «Δυστυχώς απουσιάζατε» και ο Σεργκέι Λόζνιτσα στο «Η δύναμη της αλήθειας» υπογράφουν δυο εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ταινίες για το σύγχρονο γίγνεσθαι, ο καθένας με τη δική του θεματική και συγκλονιστική ματιά.

ΔΥΣΤΥΧΩΣ, ΑΠΟΥΣΙΑΖΑΤΕ ****

(SORRY, WE MISSED YOU)

ΑΓΓΛΙΑ, 2019

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΚΕΝ ΛΟΟΥΤΣ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: ΚΡΙΣ ΧΙΤΣΕΝ, ΝΤΕΜΠΙ ΧΑΝΙΓΟΥΝΤ

Ο άνεργος Ρίκι πουλάει το αυτοκίνητο της συζύγου του Αμπι και αγοράζει ένα φορτηγάκι για διανομές. Η εταιρία με την οποία συνεργάζεται δεν του προσφέρει καμία δέσμευση και σύμβαση και όσες περισσότερες διανομές κάνει τόσα περισσότερα χρήματα θα κερδίζει. Ο Ρίκι μόλις εισήλθε στο φαύλο κύκλο της επιβίωσης στον 21ο αιώνα. Ακτινογραφία των σύγχρονων συνθηκών εργασίας και αιχμηρό σχόλιο για τη διάλυση εργασιακών και κοινωνικών σχέσεων και δομών από τον Κεν Λόουτς, που στα 83 του χρόνια έχει πάντα τα μάτια του ανοικτά.

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ****

(DONBASS)

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, 2019

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΣΕΡΓΚΕΪ ΛΟΖΝΙΤΣΑ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: ΤΑΜΑΡΑ ΓΙΑΤΣΕΝΚΟ, ΜΠΟΡΙΣ ΚΑΜΟΡΖΙΝ

Εξαιρετικός Λόζνιτσα, χωρίζει την ταινία του σε 13 επεισόδια της καθημερινότητας στο Ντόνμπας της Ανατολικής Ουκρανίας, όπου μαίνεται ο πόλεμος με τους Ρώσους. Ισορροπώντας ανάμεσα στη μυθοπλασία και το ντοκιμαντέρ, ο Ουκρανός δημιουργός παραδίδει ένα βιωμένο κομψοτέχνημα, αν και μονομερές, για τον παραλογισμό και την κατάργηση κάθε λογικής που συνοδεύει τις εχθροπραξίες.

ZOMBIELAND: ΔΙΠΛΗ ΒΟΛΗ **

(ZOMBIELAND: DOUBLE TAP)

ΗΠΑ, 2019

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΡΟΥΜΠΕΝ ΦΛΑΪΣΕΡ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: ΓΟΥΝΤΙ ΧΑΡΕΛΣΟΝ, ΕΜΑ ΣΤΟΟΥΝ

Ο Ταλαχάσι, ο Κολόμπους, η Γουίτσιτα και η Λιτλ Ροκ τα βάζουν ξανά με τα ζόμπι που έχουν κατακλύσει τη Γη και έχουν εξελιχθεί.

Σαρκασμός, μαύρο χιούμορ και απολαυστικές ερμηνείες, κάνουν διασκεδαστική αυτή την κωμωδία και τη σώζουν από την τυποποίηση.

ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ

Ποτέ δεν είναι αργά, κύριε καθηγητά **. Του Γουέιν Ρόμπερτς, με τους Τζόνι Ντεπ, Ρόζμαρι ΝτεΓουίτ

Ο καθηγητής Αγγλικής Λογοτεχνίας Ρίτσαρντ Μπράουν ενημερώνεται από το γιατρό του ότι έχει ελάχιστους μήνες ζωής καθώς διαγνώσθηκε καρκίνος στους πνεύμονές του. Στην προσπάθειά του να συμφιλιωθεί με το τέλος του θα επιδιώξει να αφήσει τα προσχήματα και τις συμβάσεις κατά μέρος.

Επιστροφή του Τζόνι Ντεπ σε ρόλο που δεν χρειάζεται να φορέσει κοστούμια και βαρύ μέικαπ, αλλά η ιστορία που αφηγείται ο Γουέιν Ρόμπερτς είναι τόσο ανάλαφρη και μελό που δεν έχει κάτι ουσιαστικό να πει.

Δόκτωρ ύπνος. Του Μάικ Φλάναγκαν, με τους Γιούαν ΜακΓκρέγκορ, Ρεμπέκα Φέργκιουσον

Εξακολουθώντας να φέρει το ψυχολογικό τραύμα που υπέστη ως παιδί στο ξενοδοχείο Overlook, ο Νταν Τόρανς προσπαθεί να βρει την εσωτερική του ηρεμία. Ομως αυτή «διαλύεται» όταν συναντά την Aμπρα, μία θαρραλέα έφηβη που διαθέτει ένα υπερφυσικό χάρισμα, γνωστό ως «λάμψη». Η συνέχεια της «Λάμψης» του Στάνλεϊ Κιούμπρικ βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Στίβεν Κινγκ.

Η οικογένεια Ανταμς. Κινούμενα σχέδια των Κόνραντ Βέρνον, Γκρεγκ Τίρναν

Eνα… διαβολικό γύρισμα της μοίρας και η real estate δραστηριότητα μιας τηλεπερσόνας, θα οδηγήσουν τη γνωστή οικογένεια στο επίκεντρο ενός τυπικού, ασφαλούς και «καθαρού» προαστίου και τη μεγάλη κόρη σε ένα συμβατικό δημόσιο σχολείο.

Κλέφτης αλόγων. Του Χανς Πέτερ Μόλαντ, με τους Στέλαν Σκάρσγκαρντ, Τομπάιας Σάντελμαν

Nοέμβριος 1999. Ο 67χρονος Τροντ ταξιδεύει σε έναν απομονωμένο οικισμό στη νορβηγική ενδοχώρα, όπου σκοπεύει να περάσει την Πρωτοχρονιά μόνος του. Ενώ καταφτάνει ο χειμώνας, ανακαλύπτει πως έχει γείτονα, έναν άντρα που είχε γνωρίσει όντας παιδί το καλοκαίρι του 1948, όταν παράλληλα ο πατέρας του τον προετοίμαζε για την επερχόμενη εξαφάνισή του.

Ο Πίνκι και οι πειρατές. Των Τζον Αντρεας Αντερσεν, Λίζα Μαρί Γκάμλεμ, με τους Τίβα Νοβότνι, Πία Τιέλτα

Μαζί με τον τρομερό πειρατή Μαυροδόντη, θρύλο των επτά θαλασσών, ο μικρός Πίνκι μαζί με το κορίτσι του, τη Ρέιβεν, ξεκινούν μία συναρπαστική περιπέτεια προς το εξωτικό βασίλειο της Λάμα Ράμα όπου βρίσκεται κρυμμένος ο θρυλικός θησαυρός του βασιλιά Ρούφους.

Τα μάρμαρά μας. Ντοκιμαντέρ του Νίκου Παπακώστα

Ντοκιμαντέρ που αφορά σε μια μαύρη σελίδα για τον πολιτισμό και την προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Στην πρωτοφανή, στα παγκόσμια χρονικά, πράξη αφαίρεσης αρχαιολογικού θησαυρού από τον λόρδο Ελγιν, στις αρχές του 19ου αιώνα.

Ο Λένιν το 1918. του Μιχαήλ Ρομ, με τους Μπόρις Σιούκιν, Νικολάι Οκλοπκοφ

Οι ξένες δυνάμεις έχουν εισβάλει στη Ρωσία, το προλεταριάτο δεν έχει αποδεχθεί ακόμα απόλυτα το πρόγραμμα των Μπολσεβίκων, ενώ η Φανί Κάπλαν επιχειρεί να δολοφονήσει τον Λένιν, που τραυματίζεται σοβαρά. Ο Μιχαήλ Ρομ περιγράφει έναν άνθρωπο όλο ενεργητικότητα και αποφασιστικότητα, που ωστόσο δε χάνει ποτέ την αίσθηση του χιούμορ.

Υπέστη εγκεφαλικό η Ντενέβ

«Συναγερμός» στη Γαλλία και στα μέσα ενημέρωσης όλου του κόσμου μετά την είδηση ότι η Κατρίν Ντενέβ διεκομίσθη το βράδυ της Τρίτης σε νοσοκομείο του Παρισιού. Αν και οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι η Γαλλίδα σταρ υπέφερε από υπερκόπωση, η ανακοίνωση από τον ατζέντη της, που μετέφερε δήλωση της οικογένειά της, αποκάλυψε ότι η Ντενέβ υπέστη ένα μικρό εγκεφαλικό επεισόδιο. «Δεν έχει σημειωθεί κάποια σημαντική βλάβη αλλά χρειάζεται χρόνο για την ανάρρωσή της», αναφέρεται στην ανακοίνωση. Η 76χρονη Ντενέβ, που τον Σεπτέμβριο ταξίδεψε στη Βενετία για την πρεμιέρα της ταινίας του Χιροκάζου Κόρε-έντα «Η αλήθεια», στην οποία συμπρωταγωνιστεί με τη Ζιλιέτ Μπινός και τον Ιθαν Χοκ, συμμετέχει εδώ και ένα μήνα στα γυρίσματα της ταινίας της Εμανουέλ Μπερκό «De son vivant», που πραγματοποιούνται κοντά στο Παρίσι.

