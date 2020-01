Η Citroën εξηλεκτρίζεται!

Newsroom eleftherostypos.gr

Σηματοδοτώντας τη μετάβαση προς τον εξηλεκτρισμό της γκάμας, η Citroën λανσάρει τη νέα εκδοχή της εταιρικής της υπογραφής: INSPIRËD BY YOU ALL. Το motto με αυτή τη μορφή, θα εμφανίζεται σε όλες τις διαφημίσεις και τα προωθητικά video που θα αφορούν τα ηλεκτρικά και επαναφορτιζόμενα υβριδικά μοντέλα στη γκάμα της Citroën.

Η Citroën δεν σταματά ποτέ να δημιουργεί και να εξελίσσει καινοτόμες λύσεις με στόχο τη βελτίωση της ζωής του οδηγού και των επιβατών στα αυτοκίνητά της. Από την Traction Avant, το 2CV και την Type H, έως και τα νέας γενιάς SUV μοντέλα Aircross, η Citroën πάντα υποστήριζε την εξέλιξη της κοινωνίας, προσπαθώντας να ικανοποιεί τις ανάγκες των ανθρώπων. Αυτές οι ανάγκες είναι άλλωστε, που αποτελούν την έμπνευση για όλα τα μοντέλα της. Κάπως έτσι έφτασε το 2017, η Citroën να “υπογράφει” κάθε της δράση με το motto: “INSPIRED BY YOU”.

Από το 2020, προκειμένου να σηματοδοτηθεί η ευρεία γκάμα νέων ηλεκτρονικών και Plug-in Hybrid μοντέλων, θα τοποθετηθούν διαλυτικά πάνω από το “E” στο εν λόγω motto. Θα είναι ο συνδετικός κρίκος για τα ηλεκτρικά μοντέλα της μάρκας, που θα φέρουν το λογότυπο “ëlectric”. Τα διαλυτικά, θα συναντώνται και στα υβριδικά μοντέλα της γκάμας, καθώς θα έχουν στην πόρτα του χώρου των αποσκευών το λογότυπο “ḧybrid”. Επιπλέον, η προσθήκη της λέξης “all” στο motto INSPIRËD BY YOU ALL υποστηρίζει εμφατικά την στρατηγική της Citroën να δημιουργήσει ηλεκτρικά μοντέλα προσιτά σε όλους, όπως ακριβώς έκανε τα αυτοκίνητα πιο προσιτά στο ευρύ κοινό, από το 1919 και για 100 χρόνια.







Η διεθνής αυτή εταιρική υπογραφή, θα είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα στην επικοινωνία των 6 ηλεκτρικών και επαναφορτιζόμενων υβριδικών αυτοκινήτων της Citroën που αναμένεται να δούμε μέσα στο 2020. Έχει ήδη χρησιμοποιηθεί στην πλέον πρόσφατη δημιουργία της εταιρείας, το νέο Hybrid C5 AIRCROSS SUV.