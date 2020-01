Μοιράσου το άρθρο μέσω: 0 Shares Facebook 0

Ας φανταστούμε το σκηνικό. Στις καρέκλες του οβάλ γραφείου στον Λευκό Οίκο δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ κάθεται ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Αμερικανός πρόεδρος απαντάει στις ερωτήσεις των συμπατριωτών του δημοσιογράφων για το Ιράν.

Γράφει ο Γιάννης Τσαπρούνης

Ο Αλέξης Τσίπρας διακόπτει τον Ντόναλντ Τραμπ και ανακοινώνει σε παγκόσμια τηλεοπτική μετάδοση πως αναλαμβάνει πρωτοβουλία διαμεσολάβησης για την εκτόνωση της κρίσης Ουάσιγκτον – Τεχεράνης. Καθώς, όμως, ο Αμερικανός πρόεδρος συνεχίζει να λέει τα δικά του για το Ιράν, ο Αλέξης Τσίπρας σηκώνεται όρθιος και σε… άπταιστα αγγλικά λέει «Donald, you got me out of my clothes» (με έβγαλες από τα ρούχα μου) αποχωρώντας από τον Λευκό Οίκο. Ο Τραμπ κατανοώντας το λάθος του πέφτει στα γόνατα, εκλιπαρεί τον Αλέξη Τσίπρα να παραμείνει στο οβάλ γραφείο και δηλώνει ότι θα «σκίσει» το τουρκολιβυκό μνημόνιο όπως ακριβώς «έσκισε» και ο πρώην πρωθυπουργός το μνημόνιο το 2015.

ΚΑΙ τώρα ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Λευκό Οίκο θα ήταν εντελώς διαφορετική όσον αφορά στη «βιτρίνα», αν οι ΗΠΑ δεν είχαν σκοτώσει τον στρατηγό Σουλεϊμανί.

ΤΗΝ ώρα που όλος ο πλανήτης αγωνιά για το τι θα συμβεί στη Μέση Ανατολή είναι απόλυτα λογικό οι ερωτήσεις των Αμερικανών δημοσιογράφων προς τον πρόεδρο Τραμπ να αφορούν το Ιράν.

ΑΠΟ την άλλη αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τραμπ απέφυγε να σχολιάσει τόσο το τουρκολιβυκό μνημόνιο όσο και την τουρκική προκλητικότητα κατά της Ελλάδας και της Κύπρου. Κάτι που όμως φαντάζει -δυστυχώς- επίσης λογικό για την αμερικανική εξωτερική πολιτική.

ΣΑΦΩΣ μεγαλύτερη σημασία, όμως, έχει το τι ακριβώς συζητήθηκε μεταξύ Μητσοτάκη και Τραμπ όταν έκλεισαν οι κάμερες. Και για να λέμε την αλήθεια αυτό κανείς δεν πρόκειται να το αποκαλύψει. Αυτό θα φανεί στο προσεχές διάστημα από τις αντιδράσεις της Ουάσιγκτον απέναντι στις πιθανές νέες προκλήσεις του Ερντογάν.

ΑΛΛΑ επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να κάνει σκληρή αντιπολίτευση με αφορμή τα όσα διαδραματίστηκαν στον Λευκό Οίκο, αξίζει να θυμηθούμε κάποια περιστατικά από το παρελθόν.

ΔΕΝ ήταν ο Αλέξης Τσίπρας που από τον Λευκό Οίκο δήλωνε πως «μπορεί ο τρόπος που αντιμετωπίζει ο Τραμπ την πολιτική να μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό»; Στην ίδια συνέντευξη Τύπου δεν είχε αποκαλύψει ο Αμερικανός πρόεδρος τη συμφωνία για την αναβάθμιση των F16, για την οποία έως εκείνη τη στιγμή δεν είχε πει κουβέντα ο πρώην πρωθυπουργός; Και αν γυρίσουμε στην εποχή Ομπάμα θα θυμηθούμε ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ διατυμπάνιζε πως ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος θα ερχόταν στην Ελλάδα και ουσιαστικά θα «ανακοίνωνε» το κούρεμα χρέους, που υποσχόταν επί χρόνια ο Αλέξης Τσίπρας;

ΚΑΛΟ είναι να γίνεται σκληρή αντιπολίτευση. Αλλά πάντοτε πρέπει να υπάρχει και ένα όριο. Οχι λόγω σαβουάρ βιβρ, αλλά λόγω λογικής. Είναι αρνητικό για τη χώρα, την ώρα που έχουμε απέναντί μας τον προκλητικό Ερντογάν, να «σφάζονται» τα πολιτικά κόμματα για την επίσκεψη του πρωθυπουργού στον Λευκό Οίκο. Ας αφήσουν για λίγο στον ΣΥΡΙΖΑ στην άκρη τις μικροκομματικές σκοπιμότητες και ας σκεφτούν το εθνικό συμφέρον.

Από την έντυπη έκδοση

*Ο Γιάννης Τσαπρούνης είναι διευθυντής σύνταξης του Ελεύθερου Τύπου