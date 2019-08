Γκρέτα Τούνμπεργκ: Θύμα, αστοιχείωτη και φανατισμένη

Ήταν τον περασμένο Απρίλιο όταν το παγκόσμιο ενδιαφέρον στράφηκε στην «ψυχρή» καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωβουλή. Τότε, η 16χρονη Γκρέτα Τούνμπεργκ συγκίνησε με την ομιλία της για την κλιματική κρίση καλώντας μας όλους να πανικοβληθούμε «σαν να καίγεται το σπίτι μας». Από τότε η πορεία της είναι μονίμως καθοδική…

Γράφει ο Γιῶργος Μιχαηλίδης*

Το νεαρό κορίτσι από την Σουηδία τόνισε πως ο πλανήτης οδεύει προς την καταστροφή, σημειώνοντας πως η εξαφάνιση των ειδών, η διάβρωση, η αποψίλωση των δασών και η ρύπανση των ωκεανών, είναι σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσουμε. Ο κόσμος, σημείωσε, δεν είναι καλά ενημερωμένος, επειδή κανείς δεν φρόντισε να τους τα πει αυτά. Και η Γκρέτα μπήκε στην ζωή μας.

Οι μαθητικές κινητοποιήσεις που διοργάνωσε στην Σουηδία, πήραν παγκόσμιες διαστάσεις και αστραπιαία το άγνωστο κορίτσι, ανακηρύχθηκε χωρίς δεύτερη σκέψη, από πολιτικούς, κυβερνήσεις, ΜΚΟ, επιχειρηματίες, ΜΜΕ, διαδίκτυο, βιομηχανία του θεάματος κ.τ.λ. παγκόσμιο σύμβολο καταπολέμησης της κλιματική αλλαγής, ενώ είναι υποψήφια για το Νόμπελ Ειρήνης! Έγινε σημαία κάθε οικολόγου, κάθε φεμινίστριας και κάθε αντιδραστικού ατόμου που εναντιώνεται στην δομή και τις συνήθειες της κοινωνίας και συγκεκριμένα της δυτικής κοινωνίας.

Ρίχνοντας μια ματιά στην ζωή της Γκρέτα, βλέπει κανείς πως πίσω από αυτήν κρύβεται ένα όνομα: Ιγκμάρ Ρεντζόχ. Ο συγκεκριμένος είναι και ο ιδιοκτήτης της start-up «We Don’t Have Time». Ο Ρεντζόχ συνάντησε την Γκρέτα, υποτίθεται τυχαία στις 20 Αυγούστου 2018 μπροστά από το σουηδικό Κοινοβούλιο όπου διαμαρτυρόταν για την κλιματική αλλαγή. Λίγα λεπτά αργότερα, ο επικοινωνιολόγος δημοσιεύει μια συγκινητική ανάρτηση στη σελίδα του στο Facebook για την ανήλικη ακτιβίστρια που πάσχει από σύνδρομο Ασπέργκερ.

Αθώα όλα τα παραπάνω; Ναι, αλλά παύουν να είναι όταν βλέπουμε 4 μέρες αργότερα, να κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία, μια αυτοβιογραφία που εμπλέκει την οικονομική κρίση με την κλιματική αλλαγή και είναι γραμμένη από τη Γκρέτα, τη μητέρα, τον πατέρα και την αδερφή της. Σημειώνεται πως στην Σουηδία οι γονείς της είναι γνωστοί καλλιτέχνες. Το σχέδιο ήταν καλά προετοιμασμένο. Μία τυχαία συνάντηση, μία ανάρτηση στο Facebook, ένα άρθρο στην μεγαλύτερη σε κυκλοφορία εφημερίδα στην Σουηδία και ένα βιβλίο μέσα σε λίγα μόλις 24ωρα. Πάμε, όμως στην ίδια την Γκρέτα.

Στην εποχή της δικτατορίας της πολιτικής ορθότητας, η Γκρέτα Τούνμπεργκ είχε όλα τα χαρακτηριστικά για να γίνει διάσημη και να την εκμεταλλευτούν δυνάμεις που διαχειρίζονται εκατομμύρια και δισεκατομμύρια στην βιομηχανία της οικολογίας, εξαπατώντας τους πολίτες με ευαισθησία.

Όλα τα παραπάνω, όσο ωραία κι αν μοιάζουν έχουν μία σκοτεινή πλευρά και αυτή δεν είναι άλλη από την εμπορευματοποίηση ενός ανήλικου κοριτσιού με στόχο ορισμένοι να βγάλουν δισεκατομμύρια στο όνομά της αδιαφορώντας για τον σκοπό που την έχουν βάλει να αγωνίζεται: την κλιματική αλλαγή ή κρίση (όπως τον βολεύει τον καθέναν).

Το 16χρονο πλέον κορίτσι, όπως μαθαίνουμε, παράτησε το σχολείο, έγινε βίγκαν και μέσω της ψυχολογικής πίεσης και της καλλιέργειας τύψεων, όπως αποκαλύπτει η ίδια, έστρεψε και τους γονείς της στον βιγκανισμό. Βλέπουμε δηλαδή ένα νέο άτομο να γυρνά την πλάτη της στην εκπαίδευση και την Παιδεία για να αγωνιστεί για έναν σκοπό που εξ ορισμού χρειάζεσαι γνώσεις για να αφιερωθείς σε αυτόν.

Κάποιοι την συνέκριναν με την Μαλάλα Γουσαφτζάι. Ω Θεέ, τι ύβρις. Μία 16χρονη που άφησε το σχολείο να συγκρίνεται με μια κοπέλα που πυροβολήθηκε στο κεφάλι από αγράμματους βαρβάρους γιατί ήθελε να πάει στο σχολείο! Το σχολείο που η Γκρέτα έχει απορρίψει!

Η Μαλάλα, πάμφτωχη μεταφέρθηκε από το χωριό της ετοιμοθάνατη στο Λονδίνο, με το κεφάλι της ανοιχτή πληγή, με το πρόσωπο παραμορφωμένο και διεσώθη μετά από σειρά επώδυνων επεμβάσεων. Νοσηλεύτηκε επί μήνες και μόλις βγήκε από το νοσοκομείο πήγε στο σχολείο. Σήμερα στα 20 της σχεδόν, είναι στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και στα διαλείμματα εκστρατεύσει υπέρ της μόρφωσης των γυναικών σε χώρες όπως η δική της, δηλαδή το Πακιστάν. Για τον αγώνα της πήρε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 2014.

Από την άλλη, η Γκρέτα είναι Σουηδή, από διάσημους γονείς που μεγάλωσε μέσα στα πούπουλα και η μόνη προσωπική ιστορία που έχει να διηγηθεί είναι η «κατάθλιψη» που είχε στα 8 της, όταν στενοχωριόταν για την κλιματική αλλαγή και οι γονείς της δεν ήξεραν για ποιο λόγο το παιδί τους δεν είναι χαρούμενο. Όπως πάντα μας αποκαλύπτουν οι ίδιοι. Η Γκρέτα δεν ξέρει τι θα πει θρησκευτικός φανατισμός, τρομοκρατία, καθημερινός φόβος για τη ζωή σου. Η Γκρέτα έχει από πίσω της δισεκατομμύρια που την χρησιμοποιούν και τα αξιοποιεί και η ίδια για να παραχθούν κι άλλα δισεκατομμύρια σε μία βιομηχανία που στοχεύει πλέον περισσότερο στο θέαμα, παρά στην ουσία.

Η Γκρέτα καλλιεργεί έναν φανατισμό θρησκευτικού τύπου με αποτέλεσμα άνθρωποι να δέχονται bullying γιατί ταξιδεύουν με αεροπλάνο, διαβάζουν εφημερίδα, ή τρώνε κρέας.

Είμαι αυστηρός; Ας δούμε λίγο την υποκρισία της 16χρονης όσο και αυτών που την προωθούν.

Ας ξεκινήσουμε με το ταξίδι από την Ευρώπη για τις ΗΠΑ. Δεν θα ταξιδέψει όπως όλοι με αεροπλάνο, αλλά με ένα ιστιοπλοϊκό σε μία προσπάθεια να στείλει ένα μήνυμα σχετικά με την παραγωγή ρύπων από τα μηχανοκίνητα μέσα. Το ιστιοπλοϊκό υποστηρίζεται από ηλιακά πάνελ και υποβρύχιες τουρμπίνες (που εκμεταλλεύονται τα υποθαλάσσια ρεύματα) για να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια για τον φωτισμό και τις επικοινωνίες του σκάφους. Δεν υπάρχει εγκατάσταση για μπάνιο στο σκάφος επομένως το πλήρωμα πρέπει να τα βγάλει πέρα με πλαστικούς κουβάδες.

Η ειρωνεία είναι πως η Γκρέτα καθ όλη την διάρκεια του ταξιδιού χρησιμοποιεί το smartphone της και ανεβάζει tweets στα οποία μας ενημερώνει πως δεν αισθάνεται ναυτία. Ας αφήσουμε το προφανές στην άκρη και ας μην σχολιάσουμε πως αυτό που βλέπουμε επί των οθονών μας είναι ένα reality show με την προσωπική ζωή ενός ανθρώπου που θυμίζει τις Καρντάσιαν (απευθυνόμενο σε άλλο κοινό) ή καλύτερα την ταινία The Truman Show. Ας πάμε στο γεγονός πως η Γκρέτα είναι τόσο αστοιχείωτη, ή θέλει να απευθύνεται σε αστοιχείωτους που αποκρύπτει επιμελώς πως τα data centers που φιλοξενούν και τα κοινωνικά δίκτυα και όλες τις εφαρμογές και τα apps που χρησιμοποιούμε καθημερινά στα κινητά μας είναι υπεύθυνα για πολλούς περισσότερους ρύπους από ένα υπερατλαντικό ταξίδι.

Day 4. Pos 46° 20‘ N 015° 46‘ W

Eating and sleeping well and no sea sickness so far. Life on Malizia II is like camping on a roller coaster! pic.twitter.com/pf1PnqYCov

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 17, 2019