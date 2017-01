Σάλος με την κακοποίηση σκύλου στα γυρίσματα της ταινίας «A dogs purpose» [βίντεο] – Ακυρώθηκε η πρεμιέρα

Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη για αυτό το Σαββατοκύριακo πρεμιέρα της ταινίας «A Dog’s Purpose», μετά το βίντεο που διέρρευσε και δείχνει πως κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων υπήρχε ένα λυκόσκυλο το οποίο φέρεται να κακοποιήθηκε και να κινδύνεψε με πνιγμό.

Βίντεο που διέρρευσε έχει προκαλέσει οργή για όσα υπέστη ένας σκύλος σε γυρίσματα γνωστού φιλμ Στο υλικό που δημοσίευσε το ΤΜΖ, φαίνεται ένας τρομαγμένος σκύλος να ρίχνεται κυριολεκτικά με το ζόρι σε μια δεξαμενή στην οποία έχει προκληθεί τεχνητό κύμα με μηχανήματα.

Το ζώο έχει προηγουμένως προβάλλει αντιστάσεις και φαίνεται αναστατωμένο με την προοπτική να βρεθεί στο νερό παρά τις προσπάθειες που κάνει ο εκπαιδευτής. Στη συνέχεια το βίντεο δείχνει το σκυλί να παλεύει με το νερό που το παρασέρνει στην άκρη της δεξαμενής και τότε εμφανίζεται να βυθίζεται.

Εκπαιδευτές και μερικοί ακόμη που είναι στα γυρίσματα, φαίνονται να πέφτουν εσπευσμένα στο νερό ενώ την ίδια ώρα ακούγεται μια φωνή να διατάζει τη διακοπή της καταγραφής της σκηνής. Το βίντεο προκάλεσε οργή των φιλόζωων και έντονες αντιδράσεις στο Χόλιγουντ, ενώ η οργάνωση PETA κάλεσε τους σινεφίλ να μη δουν την ταινία στο σινεμά και στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα κατά της κακοποίησης των ζώων.

Σε ανακοίνωσή τους οι Universal Pictures και Amblin Entertainment είπαν πως διερευνούν το περιστατικό και γι’ αυτό αποφασίστηκε πως «για το καλό της ταινίας» θα έπρεπε να ακυρωθεί η πρεμιέρα και όλες οι εκδηλώσεις που είχαν διοργανωθεί για το Σαββατοκύριακο. Οι δύο εταιρείες υποστήριξαν ωστόσο για ακόμη μία φορά πως η ταινία «τιμά την σχέση μεταξύ ανθρώπων και ζώων». Στο μεταξύ, στο IMDB η ταινία έχει ήδη «βυθιστεί» στο ένα αστεράκι στη βαθμολογία, πριν καν κυκλοφορήσει και δεκάδες χρήστες στα social media καλούν για μποϊκοτάζ.

Footage from @TMZ shows terrified dog seemingly forced into rushing water on #ADogsPurpose set. RT to show everyone why they should boycott! pic.twitter.com/is2ug0t3Aq

This is disgusting. A dog’s purpose is not to be used as a movie prop. PLEASE DO NOT SUPPORT THIS MOVIE#BoycottADogsPurpose https://t.co/G8xUSROCad

— ellen♡ (@ellenruxx) 19 Ιανουαρίου 2017