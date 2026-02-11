Η συνέντευξη θα λάβει χώρα στο αμφιθέατρο της Συνομοσπονδίας (Πατησίων 69 και Αινιάνος 2). Ο κ. Παναγόπουλος επιμένει ότι οι κατηγορίες σε βάρος του είναι αβάσιμες και καταγγέλλει «ηθική κατακρεούργησή» του.

Διευρύνεται σε συγγενείς και πολιτικά πρόσωπα η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα

Υπενθυμίζεται ότι στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος μπήκαν νέα πρόσωπα — μεταξύ αυτών και με πιθανή πολιτική ιδιότητα — στο πλαίσιο ενός δεύτερου κύκλου ελέγχων που δρομολογείται μετά την ολοκλήρωση του πορίσματος για υπόθεση ενδεχόμενης υπεξαίρεσης κονδυλίων του ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος συνεχίζει τις έρευνές της στην υπόθεση του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων-χρηματοδοτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 73 εκατ. ευρώ και προορίζονταν για επτά εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα κατάρτισης.

Ειδικότερα, η Αρχή, επικεφαλής της οποίας είναι ο πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, συνεχίζει την έρευνά της σε στενά συγγενικά πρόσωπα των ήδη εμπλεκομένων, ενώ θα ερευνηθούν και μικρότερες εταιρείες που φέρονται να είχαν σχέση με όμοια ή παρόμοια προγράμματα.

Όμως, παράλληλα η Αρχή έχει στρέψει τις έρευνές της και σε πρόσωπα τα οποία είχαν διαδραματίσει συγκεκριμένο κομβικό ρόλο στην έγκριση των προγραμμάτων και την εκταμίευση των κονδυλίων.

Εκτός του πρόεδρου της ΓΣΕΕ στην υπόθεση εμπλέκονται έξι ακόμα φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες, ενώ ήδη το πόρισμα της Αρχής, διαβιβάστηκε στον Οικονομικό Εισαγγελέα, ο οποίος αναλαμβάνει την έρευνα.

Παναγόπουλος: Επείγουσα προκαταρκτική έρευνα από τον οικονομικό εισαγγελέα

Στα χέρια του Οικονομικού Εισαγγελέα Παναγιώτη Καψιμάλη βρίσκεται πλέον το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα που αφορά στην υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων του ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ενωσης με ελεγχόμενους τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο, πέντε φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες.

Η διαβίβαση του φακέλου στον επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας είχε ως αποτέλεσμα το «άνοιγμα» επείγουσας προκαταρκτικής έρευνας, ενώ ήδη η υπόθεση ανατέθηκε σε επίκουρο οικονομικό εισαγγελέα. Τα ερευνώμενα αδικήματα είναι τα κακουργήματα της υπεξαίρεσης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, ενώ άμεσα αναμένεται η επίδοση των διατάξεων δέσμευσης στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, και τους άλλους πέντε ελεγχόμενους.

Στο στόχαστρο της εισαγγελικής έρευνας μπαίνει η χαρτογράφηση της διαδρομής εθνικών και κοινοτικών κονδυλίων προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι υπόνοιες της Αρχής για υπεξαίρεση χρηματικών ποσών από κονδύλια εκπαιδευτικών προγραμμάτων μπορούν να στοιχειοθετήσουν ενδείξεις που θα οδηγήσουν την υπόθεση ένα βήμα παρακάτω. Ο επίκουρος οικονομικός εισαγγελέας που ανέλαβε την υπόθεση αναμένεται να ζητήσει την αρωγή τραπεζών, κτηματολογίου και όλων των αρμοδίων φορέων και ελεγκτικών μηχανισμών για να ελεγχθούν οι κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών τους, ενδεχόμενα αγορές ακινήτων και μεγάλης αξίας περιουσιακών στοιχείων εντός της ελεγχόμενης περιόδου. Τελευταίο βήμα της έρευνας, μόλις ο εισαγγελέας συγκεντρώσει το υλικό, θα είναι η αποστολή κλήσεων προς τα εμπλεκόμενα πρόσωπα για παροχή εξηγήσεων, μετά τη λήψη των οποίων θα αποφασίσει την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση, δηλαδή εάν θα ασκηθούν ποινικές διώξεις ή εάν η υπόθεση θα οδηγηθεί στο αρχείο.

Γιάννης Παπαδόπουλος: Ακόμη δεν μου έχει κοινοποιηθεί τίποτα – Είναι το Κράτος Δικαίου δίπλα μου;

Ο πρόεδρος της ΓΣΣΕ Γιάννης Παπαδόπουλος με νέα του δήλωση τονίζει ότι δεν του έχει κοινοποιηθεί ακόμη η η Διάταξη Δέσμευσης του προσωπικού λογαριασμού κααι διαμαρτύρεται ότι δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του.

Αναλυτικά η δήλωσή του:

Ακόμη και σήμερα, έβδομη μέρα, δεν μου έχει κοινοποιηθεί η Διάταξη Δέσμευσης του προσωπικού λογαριασμού μου από την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Ούτε το πόρισμά της για όσα τίθενται προς διερεύνηση. Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με δικάζουν και με καταδικάζουν με «πηγές» τους που εδράζονται σε διακινούμενο non–paper άγνωστου (;) συντάκτη, με ευθείες προσβολές κάθε δικαιώματος στην προσωπικότητά μου, καθημερινά, χωρίς να μπορώ να αμυνθώ, με προσβάλλουν, με λοιδορούν, και με κατασυκοφαντούν.

Σήμερα το πρωί πληροφορήθηκα ότι η Εισαγγελία προς την οποία ο κ. Βουρλιώτης είχε αποστείλει το πόρισμά του, εκτίμησε ότι δεν πρέπει να το κρατήσει για τις εκ του Νόμου επιβαλλόμενες ενέργειες αλλά αποφάσισε να το διαβιβάσει στον Οικονομικό Εισαγγελέα. Πόσες μέρες ακόμη θα περιμένω να μου κοινοποιηθεί η Διάταξη Δέσμευσης και το πόρισμα προκειμένου να απαντήσω σαν πολίτης που έχει δικαιώματα και σαν επικεφαλής των συντεταγμένων συνδικάτων, που με αφορμή εντελώς αβάσιμες εις βάρος μου κατηγορίες, όλες αυτές τις μέρες «έχει στηθεί ένας χορός» ηθικής κατακρεούργησής μου; Είναι το Κράτος Δικαίου δίπλα μου;

Μπορώ, σαν πολίτης, να αξιώνω το δικαίωμα να υπερασπίζομαι την προσωπικότητά μου κατά τρόπο που το Κράτος Δικαίου μου επιτρέπει, χωρίς ανεπίτρεπτες «τρικλοποδιές» από όσους, ως όργανα της Πολιτείας, εφαρμόζοντας τις Αρχές του Κράτους Δικαίου, να μου αναγνωρίσουν το τεκμήριο της αθωότητας και να το προστατεύσουν;

Για όλα αυτά είμαι υποχρεωμένος και επί αυτών θα μιλήσω δημοσίως τις προσεχείς ημέρες. Εγκαταλείποντας το σεβασμό που έδειξα στις θεσμικές διαδικασίες εφόσον και αυτές ούτε με σεβάστηκαν ούτε με προστάτευσαν. Κατά τα άλλα η αρχική μου δήλωση ισχύει στο ακέραιο.

ΓΣΕΕ: Οι γκρίζες συμβάσεις, οι εταιρίες-βιτρίνα και ο ρόλος Παναγόπουλου

Την περίοδο των μνημονίων που η χώρα βούλιαζε στην οικονομική ανέχεια, οι ρεπόρτερ μπαινόβγαιναν για δηλώσεις στο γραφείο του πανίσχυρου προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, που βρίσκεται στη θέση αυτή από το 2006. Ο πρόεδρος άφηνε το πούρο του στο ειδικό τασάκι και έπαιρνε θέση μπροστά στην κάμερα για μία ακόμα αγωνιστική τοποθέτηση υπέρ της εργατικής τάξης. Ο ίδιος, ωστόσο, έχει να εργαστεί στη θέση του στην Εθνική Τράπεζα εδώ και δεκαετίες, καθώς τον έχει κερδίσει ο συνδικαλισμός από το 1974, δηλαδή είναι επαγγελματίας συνδικαλιστής πάνω από μισό αιώνα.

Η είδηση ότι βρίσκεται στο στόχαστρο της Αρχής για το ξέπλυμα χρήματος «έσκασε» μαζί με αναπάντητα ερωτήματα για τη σχεδόν ισόβια θέση του στην προεδρία της ΓΣΕΕ, το γεγονός ότι πριν από λίγες ημέρες έκλεισε τα 71 του χρόνια και δεν έχει βγει στη σύνταξη και για τις φήμες ότι στο χωριό του, το Σέρβου Γορτυνίας, μία πολυτελής κατοικία με πισίνα στο βουνό αποδίδεται στον άνθρωπο που ξόδεψε τη ζωή του για τα δικαιώματα της εργατιάς.

Πλέον η Αρχή για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος στέλνει στον εισαγγελέα τον επικεφαλής του μεγαλύτερου συνδικαλιστικού οργάνου της χώρας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Ελεύθερου Τύπου της Κυριακής, η Αρχή, με επικεφαλής τον Χαράλαμπο Βουρλιώτη, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «ο Ιωάννης Παναγόπουλος, εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του ως προέδρου της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, (ΓΣΕΕ), του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ ΓΣΕΕ), του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης και του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής, προέβη στην υπεξαίρεση χρηματικών κεφαλαίων, προερχόμενων από επιχορηγήσεις-επιδοτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ενωσης που καταβάλλονταν μέσω των ανωτέρω νομικών προσώπων».

Εταιρίες-οχήματα

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, «η έγκριση και εκταμίευση των κονδυλίων από φορείς του Ελληνικού Δημοσίου και την Ευρωπαϊκή Ενωση στα προαναφερόμενα νομικά πρόσωπα, είχε ως σκοπό την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Η τακτική που διαπιστώθηκε ότι ακολουθούσε ο κ. Παναγόπουλος Ιωάννης, μέσω των νομικών προσώπων που εκπροσωπεί, για τη διαχείριση των κονδυλίων και την υλοποίηση των έργων, αφορά σε απευθείας αναθέσεις ή αναθέσεις μέσω διαγωνισμών των δημόσιων έργων σε συγκεκριμένες εταιρίες».

Στο στόχαστρο βρίσκονται έξι εταιρίες στις οποίες διοχετεύονταν συστηματικά κεφάλαια και οι οποίες, κατά διαστήματα, εναλλάσσονται, μεταξύ άλλων εταιριών, ως συμμετέχουσες-ανάδοχοι έργων. Ειδικότερα, οι εμπλεκόμενες εταιρίες συνάπτουν συμβάσεις, είτε μέσω της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης είτε κατόπιν διαγωνισμών, εισπράττοντας σε μετρητά μέρος των κεφαλαίων χωρίς νόμιμη αιτία, που είχαν πιστωθεί από το χρηματοπιστωτικό σύστημα, σύμφωνα με τα συμπεράσματα των ελεγκτών.

Παράλληλα, ορισμένες από τις εταιρίες αυτές στερούνται του απαραίτητου προσωπικού για την ουσιαστική υλοποίηση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, γεγονός που καταδεικνύει «ότι έχουν τον ρόλο των εταιριών-οχημάτων για τη διακίνηση κεφαλαίων, που καταλήγουν παράνομα στους πραγματικούς δικαιούχους αυτών και στον Ιωάννη Παναγόπουλο», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Το «εγκληματικό προϊόν» υπολογίζεται σε περίπου 2,1 εκατ. ευρώ και σύμφωνα με την Αρχή, προκύπτουν βάσιμες υπόνοιες ότι οι ύποπτοι, ο Γιάννης Παναγόπουλος και άλλα 5 πρόσωπα, εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων εταιριών ιδιοποιήθηκαν παρανόμως τα χρήματα ενώ στη συνέχεια τα ανέμιξαν με άλλα, νομίμως κατεχόμενα απ’ αυτούς περιουσιακά στοιχεία, τα χρησιμοποίησαν στις εν γένει οικονομικές δραστηριότητές τους και τα κατείχαν επί μακρόν, σκοπεύοντας στη νομιμοποίησή τους, συγκαλύπτοντας έτσι την αληθινή τους προέλευση.

Τα κακουργήματα

Από την έρευνα των ελεγκτών προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι τα 6 πρόσωπα από κοινού και σε συνεργασία προέβησαν στη διάπραξη των βασικών αδικημάτων κακουργηματικής υπεξαίρεσης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ενωσης κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και την τέλεση του αδικήματος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ’ επάγγελμα, γεγονός που οδήγησε την Αρχή στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών τους στοιχείων.

ΤΙ ΑΠΑΝΤΑ Ο ΙΔΙΟΣ

Η πολυετής συνδικαλιστική δράση του Γιάννη Παναγόπουλου ξεκίνησε το 1974 με την εκλογή του στη διοίκηση του Συλλόγου Υπαλλήλων της Εθνικής Τράπεζας (ΣΥΕΤΕ) και της Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας (ΟΤΟΕ). Επί σειρά ετών εκλέγεται στο προεδρείο και την Εκτελεστική Επιτροπή της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ΣΕΣ) και στο Γενικό Συμβούλιο της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ΔΣΣ). Διετέλεσε μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, ενώ επί δεκαετίες υπήρξε μέλος του ΠΑΣΟΚ, που έσπευσε να αναστείλει την κομματική του ιδιότητα μέχρι τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Ο ίδιος ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ με δήλωσή του κάνει λόγο για συκοφάντες και προαναγγέλλει προσφυγή στη δικαιοσύνη. «Για όσα γράφονται και διακινούνται για το πρόσωπό μου, τονίζω ότι δεν έχω να κρύψω τίποτε. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης», λέει ο κ. Παναγόπουλος και προσθέτει: «Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι θέμα χρόνου. Μέχρι στιγμής δεν μου έχει επιδοθεί κανένα εισαγγελικό πόρισμα, ώστε να γνωρίζω με ακρίβεια ποιες είναι οι σε βάρος μου κατηγορίες και πώς αυτές στοιχειοθετούνται. Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι στο στόχαστρο συκοφαντών. Ούτε η πρώτη φορά που καλούμαι να αποκρούσω αβάσιμες και ανυπόστατες κατηγορίες. Το θλιβερό στην υπόθεση αυτή είναι ότι στο πρόσωπό μου δέχονται για μια ακόμη φορά ισχυρό πλήγμα τα συνδικάτα και η δράση τους. Κάποιους φαίνεται ότι τους ενοχλούν. Μόλις πάρω το πόρισμα της Αρχής θα δώσω τις απαντήσεις μου, καθώς είναι γνωστοί οι υπαίτιοι και είναι γνωστή η αιτία».

Δεν παραιτείται

Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι δεν παραιτείται. «Με καθαρή τη συνείδησή μου θα αγωνιστώ για την τιμή και την αξιοπρέπειά μου και θα οδηγήσω την παράταξή μου, για μια ακόμη φορά, σε ένα νικηφόρο συνέδριο της ΓΣΕΕ» καταλήγει στη δήλωσή του. Είναι η δεύτερη φορά που τα θεμέλια του συνδικαλιστικού κινήματος στην Ελλάδα κλυδωνίζονται, μετά το σκάνδαλο με τα αμαρτωλά τιμολόγια της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ που οδήγησε στο εδώλιο 58 άτομα. Τελικά οι 51 αθωώθηκαν είτε για λόγους ουσίας είτε για λόγους παραγραφής, ενώ 7 συνδικαλιστές καταδικάστηκαν από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων για το αδίκημα της απάτης σε ποινές φυλάκισης από 3 έως 5 έτη.

Παραιτήσεις στον απόηχο των αποκαλύψεων

Η υπόθεση Παναγόπουλου είχε και παράπλευρες απώλειες καθώς τέθηκε εκτός της Ανεξάρτητης Αρχής για την Αγορά η Αννα Στρατινάκη, της οποίας ο σύντροφος Ανδρέας Γεωργίου εμφανίζεται ως εκπρόσωπος εμπλεκόμενης εταιρίας. Η κ. Στρατινάκη δεν θα τοποθετηθεί στη θέση του υποδιοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς στο πεδίο του Συνηγόρου του Καταναλωτή, καθώς υπέβαλε την παραίτησή της για οικογενειακούς λόγους υγείας, όπως η ίδια αναφέρει στην επιστολή της.Εκτός ΕΡΤ μέχρι τη διαλεύκανση της υπόθεσης τέθηκε και ο δημοσιογράφος Γιώργος Κακούσης ο οποίος επίσης ήταν εκπρόσωπος μίας εκ των έξι εταιριών που αναφέρονται στη διάταξη της Αρχής για το ξέπλυμα.