Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, παρόλο που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σύγκλιση για την εκκίνηση της συζήτησης για τη διευθέτηση της μοναδικής διαφοράς Ελλάδας – Τουρκίας, που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας, δηλαδή της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, η Αθήνα προσβλέπει σε μια εποικοδομητική συζήτηση και στη διατήρηση του κλίματος ηρεμίας στις διμερείς σχέσεις.

Η ατζέντα της συζήτησης

Τον πρωθυπουργό θα συνοδεύουν 10 υπουργοί και για τον λόγο αυτό η βεντάλια των θεμάτων θα είναι πλούσια.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα φτάσει στην Αγκυρα για τη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας λίγο μετά τις 14.00 ώρα Ελλάδος, και η κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα γίνει στις 15.15 στο Προεδρικό Μέγαρο στη συνοικία του Μπεστεπέ, όπου θα τον υποδεχθεί ο Τούρκος πρόεδρος.

Στη συνέχεια κάθε υπουργός θα έχει συνάντηση με τον ομόλογό του, στις 16.15 θα γίνει η διευρυμένη σύσκεψη του ΑΣΣ, θα ακολουθήσει η υπογραφή συμφωνιών ενώ μετά τις 17.30 αναμένονται οι κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών.

Αμέσως μετά ο Τούρκος πρόεδρος θα παραθέσει δείπνο προς τιμήν του πρωθυπουργού και της ελληνικής αντιπροσωπείας.

Ούτε ένας, ούτε δύο αλλά 10 υπουργοί θα συνοδεύσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Αγκυρα. Εκτός του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, θα συνοδεύουν τον πρωθυπουργό ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, ο υπουργός Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, και ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα συζητηθούν διμερή θέματα αλλά και περιφερειακού και διεθνούς ενδιαφέροντος. Στα διμερή είναι το Μεταναστευτικό, θέματα πολιτικής προστασίας, εμπορίου, η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος αλλά και θέματα πολιτισμού. Στα περιφερειακού ενδιαφέροντος είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν αλλά και στην Ουκρανία.

Ειδικά όσον αφορά στο εμπόριο, οι δύο χώρες επιδιώκουν να διπλασιάσουν τον όγκο των διμερών εμπορικών συναλλαγών, με στόχο τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια στο πλαίσιο της «Θετικής Ατζέντας». Το 2025 το διμερές εμπόριο έφτασε τα 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας σταδιακή άνοδο από τα 5,3 δισ. το 2021.

Βασικός σκοπός του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας για την Αθήνα είναι να αξιολογηθεί η πρόοδος που έχει επιτευχθεί δύο χρόνια μετά τη Διακήρυξη των Αθηνών και να μείνουν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας. Αλλωστε, η ελληνική πλευρά θεωρεί ότι πλέον το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας είναι μια θεσμοθετημένη περιοδική συνάντηση των δύο ηγετών μέσα από την οποία διεξάγεται διάλογος, γεγονός που είναι προς το συμφέρον όλων ενώ παράλληλα εκπέμπεται ένα μήνυμα κανονικότητας.

Από την κυβέρνηση διαμηνύεται επίσης ότι δεν συντρέχουν αυτή τη στιγμή οι αναγκαίες προϋποθέσεις για να προχωρήσουμε σε συζήτηση για τις θαλάσσιες ζώνες. Αυτό που δεν αλλάζει διαχρονικά είναι ότι η Ελλάδα ασκεί ενεργητική εξωτερική πολιτική που στηρίζεται στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και είναι μια χώρα της Ανατολικής Μεσογείου που επιδιώκει εμπράκτως την ειρήνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας.

Λίγα 24ωρα πριν από τη συνάντηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας με τον αρχισυντάκτη του περιοδικού «Foreign Policy», Ravi Agrawal, είχε περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθεί στη συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν.

Με ρεαλιστική διάθεση αλλά και αυτοπεποίθηση είχε τονίσει ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Τούρκος πρόεδρος είναι «έμπειροι ηγέτες» και αναγνωρίζουν ότι στην ευρύτερη περιοχή ήδη υπάρχουν αρκετά προβλήματα και δεν υπάρχει λόγος να προστεθούν βαθμοί πολυπλοκότητας.

«ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ»

Στις «κόκκινες γραμμές», όσον αφορά στα θέματα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων, η Ελλάδα περιλαμβάνει και θέματα όπως τα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης ελληνικών νησιών, το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο, αλλά και τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα Safe για την ευρωπαϊκή άμυνα, η οποία δεν μπορεί να επιτραπεί όσο διατηρείται από την Αγκυρα το casus belli.

Οπως επίσης ξεκαθάρισε χθες η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, οι τουρκικές Navtex και Notam απορρίπτονται ως παράνομες και αβάσιμες. Σε ό,τι αφορά τις μόνιμου χαρακτήρα τουρκικές Navtex, η ελληνική διπλωματία προετοιμάζει μάλιστα, ως απάντηση, την επίδοση διαβήματος στον Διεθνή Οργανισμό Ναυσιπλοΐας προσεχώς.

ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

Πλούσια και σημαντική η ατζέντα της σημερινής συνάντησης του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, με τον υπουργό Οικονομικών της Τουρκίας, Μεχμέτ Σιμσέκ. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην περαιτέρω ανάπτυξη του διμερούς εμπορίου, το οποίο ανέρχεται σήμερα σε περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, στη διεύρυνση των εξαγωγικών δυνατοτήτων και στη διευκόλυνση των εμπορικών ροών.

Παράλληλα, οι δύο πλευρές αναμένεται να εξετάσουν τρόπους ενίσχυσης των επενδυτικών ροών και προώθησης κοινών έργων σε τομείς στρατηγικής σημασίας, όπως η καινοτομία, η πράσινη μετάβαση και η ψηφιακή ανάπτυξη.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ

Αναφορικά με την απουσία του υπουργού Αμυνας, Νίκου Δένδια, από την αποστολή στην Αγκυρα αλλά και της υφυπουργού Εξωτερικών, Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, και την παραφιλολογία που αναπτύχθηκε, κυβερνητικές πηγές σημείωναν ότι ο μεν Νίκος Δένδιας θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες την ίδια μέρα για τη συνάντηση των υπουργών Αμυνας, ενώ εκεί θα είναι και ο Τούρκος ομόλογός του, ενώ η υφυπουργός Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, δεν θα είναι στην αποστολή, καθώς εξακολουθεί να νοσηλεύεται με Γρίπη Α.

Προσκλήθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης

Πρόσκληση ώστε να παραστεί στο επίσημο δείπνο προς τιμήν του Ελληνα πρωθυπουργού στην Αγκυρα έλαβε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος από τον Τούρκο πρόεδρο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η τουρκική προεδρία ανταποκρίθηκε έτσι σε αίτημα που είχε διατυπώσει παλαιότερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης για συνάντηση με τον Ερντογάν, ώστε να συζητήσουν το θέμα της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

Μίνι ανασχηματισμός από τον Ερντογάν πριν τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη

Σε μίνι ανασχηματισμό, προχώρησε κατά τη διάρκεια της νύχτας ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, λίγες ώρες πριν από τη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αντικαθιστώντας τους υπουργούς Δικαιοσύνης και Εσωτερικών της Τουρκίας.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο Αναντολού, επικαλούμενο τα προεδρικά διατάγματα που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο Εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης Ακίν Γκιουρλέκ αναλαμβάνει το υπουργείο Δικαιοσύνης, αντικαθιστώντας τον Γιλμάζ Τουντς που παραιτήθηκε.

Σημειώνεται ότι ο Γκιουρλέκ είχε πρωτοστατήσει στις διώξεις κατά του ηγέτη της τουρκικής αντιπολίτευσης, Εκρέμ Ιμάμογλου.

Ο Κυβερνήτης του Ερζερούμ Μουσταφά Τσιφτσί τοποθετήθηκε στο υπουργείο Εσωτερικών, αντικαθιστώντας τον Αλί Γερλίκαγια, ο οποίος επρόκειτο να συμμετάσχει στη συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό.

Ο Γερλίκαγια, ευχαρίστησε τον Τούρκο πρόεδρο με ανάρτησή του στο Χ για την μεγάλη υποστήριξη που είχε κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın tensip ve takdirleriyle 4 Haziran 2023 tarihinde başladığım İçişleri Bakanlığı görevimi kıymetli kardeşim Mustafa Çiftçi’ye devrediyorum. Kendisini tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Bakanlığım… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 10, 2026

Από την πλευρά του, ο Γιλμάζ Τουντς, δήλωσε πως πάντα θα στέκεται στο πλευρό του προέδρου της Τουρκίας.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olmak, davamıza gönül vermek bizler için her zaman gurur vesilesi olmuştur. 2001 yılında başlayan kutlu yolcuğumuzda AK Parti Kurucu İlçe Başkanlığı, Milletvekilliği, TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı, AK Parti Meclis Grup… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) February 10, 2026

Τι λέει ο τουρκικός Τύπος για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

Στο Προεδρικό Μέγαρο στη συνοικία του Μπεστεπέ, στην Άγκυρα, όπου ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα υποδεχθεί τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη είναι στραμμένο το βλέμμα του τουρκικού Τύπου σήμερα (11/02).

Η συνάντηση των δύο ηγετών στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας–Τουρκίας που επανέρχεται έπειτα από τριετή παύση, είναι το κύριο θέμα στα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, που προσεγγίζουν το τετ α τετ υπό το πρίσμα των ελληνοτουρκικών εντάσεων στο Αιγαίο, των ζητημάτων θαλάσσιων ζωνών, αλλά και των περιφερειακών συμμαχιών της Αθήνας.

Το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, φιλοξενεί δήλωση του επικεφαλής επικοινωνίας του Προεδρικού Μεγάρου, Μπουρχανεντίν Ντουράν, ο οποίος σημειώνει πως «υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, με τη συμμετοχή των αρμόδιων υπουργών, η Συνάντηση του Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα θα εξετάσει όλες τις πτυχές των σχέσεων Τουρκίας-Ελλάδας και θα συζητήσει τις δυνατότητες προώθησης της συνεργασίας μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών. Στις συνομιλίες, εκτός από τις διμερείς σχέσεις, προβλέπεται να γίνει ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις περιφερειακές και παγκόσμιες εξελίξεις. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, επίσης, στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται η υπογραφή διαφόρων κειμένων που αποσκοπούν στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων».

Η Daily Sabah στην αγγλόφωνή της έκδοση σημειώνει πως η επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού πραγματοποιείται εν μέσω συνεχιζόμενων εντάσεων μεταξύ Άγκυρας και Αθήνας σχετικά με θαλάσσιες διαφορές στο Αιγαίο Πέλαγος, συμπεριλαμβανομένων διαφωνιών σχετικά με τα χωρικά ύδατα, την υφαλοκρηπίδα και τις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας. Η Τουρκία έχει επανειλημμένα απορρίψει τις ελληνικές δηλώσεις και τις μονομερείς κινήσεις σχετικά με την επέκταση των χωρικών υδάτων στο Αιγαίο, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και αγνοούν τις υφιστάμενες διαφορές.

Το TV5 αναφέρει ότι η συνάντηση, υπό την προεδρία του Προέδρου Ερντογάν και του Έλληνα Πρωθυπουργού, θα εξετάσει τις τουρκο-ελληνικές σχέσεις σε όλες τις πτυχές τους. Θα συζητηθούν οι ευκαιρίες για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών. Υπάρχουν πολλά ζητήματα μεταξύ των δύο χωρών που εκκρεμούν εδώ και χρόνια. Κυριότερα μεταξύ αυτών είναι το Αιγαίο Πέλαγος και τα νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Η πρόσφατη δήλωση του κ. Μητσοτάκη ότι «το δικαίωμά μας να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα σε 12 μίλια είναι αναφαίρετο» προκάλεσε την αντίδραση της Άγκυρας.

Σύμφωνα με το TRT Haber η επίσκεψη του Προέδρου Ερντογάν στην Αθήνα τον Δεκέμβριο του 2023 σηματοδότησε μια νέα εποχή στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών καθώς ανακοινώθηκε η «Διακήρυξη της Αθήνας για τις φιλικές σχέσεις και την καλή γειτονία». Οι συνομιλίες στην Άγκυρα θα ασχοληθούν με την τρέχουσα κατάσταση των σχέσεων Τουρκίας-Ελλάδας, τα ζητήματα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, την κατάσταση της τουρκικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Η Milliyet σημειώνει πως ο Έλληνας πρωθυπουργός φτάνει σήμερα στην Τουρκία. Το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα αυτής της πολυαναμενόμενης συνάντησης είναι η διατήρηση ενός ήρεμου κλίματος στις διμερείς σχέσεις και η επιβεβαίωση ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας παραμένουν ανοιχτοί.