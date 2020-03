Συνεχίζεται το θρίλερ στον Έβρο: Ενίσχυση των συνόρων και ασκήσεις με πραγματικά πυρά

Δεν έχει τέλος η προσπάθεια μεταναστών να περάσουν τα σύνορα στον Εβρο και να εισέλθουν στην Ελλάδα, καθώς και σήμερα αναμένεται να φτάσει νέο κύμα στις Καστανιές.

Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ και σήμερα αναμένεται να φτάσουν στα σύνορα πούλμαν με μετανάστες, οι οποίοι θέλουν να περάσουν στην Ελλάδα.

Την ίδια ώρα η κυβέρνηση συνεχίζει την προσπάθειά της να εξομαλύνει την κατάσταση με ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων στον Εβρο, μετά τα σοβαρά επεισόδια που συνεχίστηκαν και την Κυριακή.

Μετά την χθεσινή συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, που κράτησε 3,5 ώρες, αποφάσισε να πάρει επιπλέον μέτρα για την ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων. Με το κλίμα να είναι τεταμένο για μία ακόμη ημέρα χθες στον Εβρο, η κυβέρνηση αποφάσισε να προχωρήσει στις εξής 5 ενέργειες:

Την αναβάθμιση σε μέγιστο επίπεδο των μέτρων φύλαξης των ανατολικών, χερσαίων και θαλάσσιων, συνόρων της χώρας από τα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις για την αποτροπή παράνομων εισόδων στη χώρα.

Την προσωρινή αναστολή, για ένα (1) μήνα από την ημέρα λήψης της παρούσας απόφασης, της υποβολής αιτήσεων ασύλου όσων εισέρχονται στη χώρα παράνομα.

Την άμεση επιστροφή, όπου αυτό είναι δυνατόν, στη χώρα προέλευσης, χωρίς καταγραφή, όσων εισέρχονται παράνομα σε ελληνικό έδαφος.

Την υποβολή αιτήματος στην FRONTEX για ανάπτυξη της ομάδας RABIT με στόχο τη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της χώρας, που συνιστούν και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την άμεση γνωστοποίηση της παρούσας απόφασης, στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την κίνηση της διαδικασίας του άρθρου 78 παράγραφος 3 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να ληφθούν προσωρινά μέτρα υπέρ της Ελληνικής Δημοκρατίας, για την αντιμετώπιση επείγουσας κατάστασης λόγω αιφνίδιας εισροής υπηκόων τρίτων χωρών, στο πλαίσιο της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την πραγματοποίηση ασκήσεων με πραγματικά πυρά στον Έβρο και Αιγαίο ανακοίνωσαν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση το Δ’ Σώμα Στρατού θα πραγματοποιήσει, σήμερα άσκηση με εκπαιδευτικές βολές, με πραγματικά πυρά σε όλα τα συνοριακά φυλάκια της πρώτης γραμμής, στον Έβρο.

Την ίδια στιγμή η Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ) ανακοινώνει ότι από 2 Μαρτίου 2020 και καθόλη τη διάρκεια του 24ώρου, θα εκτελούνται βολές σε θαλάσσιες περιοχές ανατολικά των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου από τη νήσο Σαμοθράκη μέχρι Μεγίστη.

Παράλληλα, λόγω του μεγάλου αριθμού αστυνομικών στην περιοχή, αναζητούνταν χώροι ώστε να μπορέσουν να μείνουν, όταν δεν είναι σε υπηρεσία. Έτσι, νωρίς το πρωί αναμένεται η άφιξη του επιβατηγού/οχηματαγωγού πλοίου Superfast XI στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες που υπάρχουν για να στεγαστούν οι αστυνομικοί, μιας και η πληρότητα στα ξενοδοχεία του Εβρου και της Κομοτηνής, είναι πολύ μεγάλη, λόγω και του τριημέρου.

«Τα δωμάτια γεμίζουν από αστυνομικούς που έρχονται για τη φύλαξη των συνόρων. Οι κρατήσεις γίνονται μέχρι και Κομοτηνή, ενώ σε επικοινωνία που είχα σήμερα με ξενοδόχους της Ξάνθης με ενημέρωσαν ότι και εκεί τα ξενοδοχεία γεμίζουν με αστυνομικούς. Έχουμε πληρότητα», αναφέρει χαρακτηριστικά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Θράκης, Απόστολος Παλακίδης.

Ακολούθως, ο Στέλιος Πέτσας, στις δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, έκανε λόγο για μία «ασύμμετρη απειλή» κατά της χώρας. «Τις τελευταίες μέρες, η Ελλάδα δέχεται αιφνίδια, μαζική, οργανωμένη και συντονισμένη, πίεση από μετακινήσεις πληθυσμών στα ανατολικά, χερσαία και θαλάσσια, σύνορά της. Η μετακίνηση αυτή, κατευθύνεται και ενθαρρύνεται από την Τουρκία. Οι ενέργειες αυτές γίνονται κατά παράβαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας. Λόγω του συντονισμένου και μαζικού χαρακτήρα της, η μετακίνηση αυτή δεν έχει καμία σχέση με το διεθνές δίκαιο του ασύλου που αφορά μόνο εξατομικευμένες περιπτώσεις. Υπό τις συνθήκες αυτές, η παρούσα κατάσταση συνιστά ενεργή, σοβαρή, εξαιρετική και ασύμμετρη απειλή κατά της εθνικής ασφάλειας της χώρας» είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κάτι που επανέλαβε και ο αναπληρωτής υπ. Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.

Ελλάδα και Βουλγαρία προσπαθούν να κρατήσουν τις μαζικές ροές μεταναστών στα σύνορα, με τις κυβερνήσεις να διεθνοποιούν το θέμα. Μάλιστα, την Τρίτη θα έρθει στην χώρα μας και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, ο οποίος θα πάει στα σύνορα με την Τουρκία, μαζί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, προκειμένου να διαπιστώσουν από κοντά το πως έχει η κατάσταση. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοινώνοντας την επίσκεψή του, τόνισε πως «Τα σύνορα της Ελλάδας είναι τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. Θα τα προστατεύσουμε. Θα επισκεφθώ τα χερσαία σύνορα στον Εβρο με την Τουρκία μαζί με τον Σαρλ Μισέλ την Τρίτη. Και πάλι, μην επιχειρήσετε να εισέλθετε παράνομα στην Ελλάδα – θα γυρίσετε πίσω».

The borders of Greece are the external borders of Europe. We will protect them. I will be visiting the #Evros land border with Turkey along with Charles Michel @eucopresident on Tuesday.

Once more, do not attempt to enter Greece illegally – you will be turned back.

🇬🇷🇪🇺

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 1, 2020