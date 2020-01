Πληροφορίες για ρίψη ρουκετών κοντά σε αμερικανικές αεροπορικές εγκαταστάσεις στο Ιράκ, αργά το βράδυ της Παρασκευής.

Η αμερικανική στρατιωτική βάση Al Qayyarah του Ιράκ, όπου φιλοξενούνται αμερικανικές δυνάμεις, βρίσκεται 40 περίπου χιλιόμετρα νότια από τη Μοσούλη και 299 χιλιόμετρα βόρεια της Βαγδάτης. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί ανθρώπινες απώλειες.

Το γεγονός μεταδίδει και ανταποκριτής και αναλυτής ιρακινού μέσου με ανάρτησή του στο Twitter.

5 rockets landed near Qayyarah Air Force Base in #Nineveh province which hosts #US forces, with no human or material losses. #Iraq https://t.co/AHvLufYxu8

— Lawk Ghafuri (@LawkGhafuri) January 31, 2020