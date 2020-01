Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ σκότωσαν τον ιρανό υποστράτηγο Κασέμ Σουλεϊμανί, επικεφαλής της επίλεκτης Δύναμης Κουντς, τον εγκέφαλο πίσω από τα σχέδια και τις προσπάθειες για την επέκταση της επιρροής του Ιράν στη Μέση Αναστολή, σε αεροπορική επιδρομή στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης, γνωστοποίησαν το αμερικανικό Πεντάγωνο και οι ιρανικές αρχές.

Η επιδρομή των ΗΠΑ με στόχο τον υποστράτηγο, έχει σημάνει συναγερμό στην ευρύτερη περιοχή, καθώς πλέον… ακούγονται οι σειρήνες του πολέμου.

Ο Αμπού Μάχντι αλ Μουχάντις, υπαρχηγός των Δυνάμεων Λαϊκής Κινητοποίησης (ΔΛΚ), συμμαχίας σιιτικών παραστρατιωτικών οργανώσεων που έχουν ενταχθεί στον ιρακινό στρατό, έχασε επίσης τη ζωή του σε αυτή την επιδρομή, που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν ακόμη έξι άνθρωποι και να τραυματιστούν αρκετοί άλλοι, κατά έναν εκπρόσωπο των ΔΛΚ.

Ο θάνατος του υποστρατήγου Σουλεϊμανί σηματοδοτεί μια δραματική κλιμάκωση των κρυφών πολέμων στους οποίους εμπλέκονται το Ιράν, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους, ιδίως του Ισραήλ και της Σαουδικής Αραβίας, και ενδέχεται να οδηγήσει σε αντίποινα.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο πρόεδρος Χασάν Ρουχανί και ο υπουργός Άμυνας Αμίρ Χαταμί ορκίστηκαν «εκδίκηση».

Το Ιράν και τα «ελεύθερα έθνη της περιοχής» θα πάρουν εκδίκηση από τις ΗΠΑ για τον θάνατο του Κασέμ Σουλεϊμανί, ο οποίος σκοτώθηκε σε αμερικανική επιδρομή στη Βαγδάτη, διεμήνυσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας Χασάν Ρουχανί.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το μεγάλο έθνος του Ιράν και άλλα ελεύθερα έθνη της περιοχής θα πάρουν την εκδίκησή τους από την εγκληματική Αμερική για αυτή τη φρικτή δολοφονία», ανέφερε ο Ρουχανί σε ανακοίνωσή του που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της κυβέρνησής του.

Το γεγονός πως ο Σουλεϊμανί «έγινε μάρτυρας» θα αυξήσει την «αποφασιστικότητα» του Ιράν να «αντισταθεί στον επεκτατισμό της Αμερικής και να υπερασπιστεί τις ισλαμικές αξίες μας», προστίθεται στο κείμενο.

Είχε προηγηθεί η ανάρτηση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος ορκίστηκε σήμερα ότι η χώρα θα «εκδικηθεί» τον θάνατο του ιρανού υποστρατήγου Κασέμ Σουλεϊμανί, ενώ κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Το γεγονός ότι ο Σουλεϊμανί «έγινε μάρτυρας» είναι «η επιβράβευση για τον ακούραστο αγώνα του όλα αυτά τα χρόνια (…) Αν το θέλει ο Θεός, το έργο και ο δρόμος του δεν θα σταματήσουν εδώ, και τους εγκληματίες που έβαψαν τα χέρια τους με το αίμα του και με αυτό των άλλων μαρτύρων τους περιμένει αδυσώπητη εκδίκηση», ανέφερε ο αγιατολάχ Χαμενεΐ σε ανάρτησή του στο Twitter στη γλώσσα φαρσί.

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάικ Πομπέο ανήρτησε βίντεο με Ιρακινούς που «χορεύουν στον δρόμο» μετά τον θάνατο του Σουλεϊμανί

«Όλοι οι εχθροί ας γνωρίζουν ότι ο ιερός πόλεμος της αντίστασης θα συνεχιστεί με διπλάσια ένταση, και τους μαχητές στον ιερό πόλεμο τους περιμένει η οριστική νίκη», ανέφερε εξάλλου ο Χαμενεΐ σε ανακοίνωσή του που μεταδόθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Iraqis — Iraqis — dancing in the street for freedom; thankful that General Soleimani is no more. pic.twitter.com/huFcae3ap4

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2020