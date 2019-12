Στους 5 οι νεκροί από την έκρηξη ηφαιστείου στη Νέα Ζηλανδία – Αγωνία για τους αγνοούμενους [εικόνες & βίντεο]

09/12/19 • 10:43 | UPD 09/12/19 • 10:43 Newsroom eleftherostypos.gr

Η εθνική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Νέας Ζηλανδίας τόνισε ότι η ηφαιστειακή δραστηριότητα, παρότι θεωρείται από τους ειδικούς πως η έκρηξη ήταν μέτριας ισχύος, παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνη

Μοιράσου το άρθρο μέσω: 0 Shares Facebook 0

Twitter

LinkedIn

Περισσότερα

Στους πέντε αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από την ηφαιστειακή έκρηξη που σημειώθηκε στο νησάκι Γουάιτ της Νέας Ζηλανδίας, σύμφωνα με το νεότερο απολογισμό. Την ίδια ώρα, αυξάνεται η αγωνία για την τύχη των αγνοουμένων.

Σε συνέντευξη Τύπου που έδωσαν οι Αρχές διευκρίνισαν ότι πάνω ή γύρω από το νησί υπήρχαν περί τα 50 άτομα τη στιγμή που σημειώθηκε η έκρηξη του Ουακατάνε.

Οι 23 εξ αυτών διασώθηκαν, ωστόσο πέντε υπέκυψαν στο νοσοκομείο και οι υπόλοιποι 18 νοσηλεύονται τραυματίες.

«Ομάδες έρευνας και διάσωσης της αστυνομίας υποστηρίζουν τα συνεργεία της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων», είπε η πρωθυπουργός, Τζασίντα Αρντέρν.

#BREAKING: Video shows the aftermath of a volcanic eruption on New Zealand's White Island. pic.twitter.com/3ZWMVgL38h — UA News (@UrgentAlertNews) December 9, 2019

DEVELOPING: Tourists reported missing, injured after volcano erupts on small New Zealand island. https://t.co/Mj6dagusud pic.twitter.com/OgrfQp9UpQ — ABC News (@ABC) December 9, 2019

Ελικόπτερα κινούνται προς το μικρό νησί στο πλαίσιο επιχείρησης έρευνας και διάσωσης. Η υπηρεσία αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων προειδοποίησε τους πολίτες να λάβουν μέτρα προφύλαξης από την ηφαιστειακή τέφρα.













Η εθνική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της χώρας τόνισε ότι η ηφαιστειακή δραστηριότητα, παρότι θεωρείται από τους ειδικούς πως η έκρηξη ήταν μέτριας ισχύος, παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνη, κυρίως για όσους βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τον κρατήρα του ηφαιστείου, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου βρίσκεται κάτω από τη θάλασσα.

My god, White Island volcano in New Zealand erupted today for first time since 2001. My family and I had gotten off it 20 minutes before, were waiting at our boat about to leave when we saw it. Boat ride home tending to people our boat rescued was indescribable. #whiteisland pic.twitter.com/QJwWi12Tvt — Michael Schade (@sch) December 9, 2019

Πλάνα από κάμερες πάνω στο ηφαίστειο κατέγραψαν περίπου έξι ανθρώπους να βαδίζουν πάνω στο χείλος του κρατήρα περί τις 14:10 τοπική ώρα (03:10 ώρα Ελλάδας).

Πυκνή λευκή στήλη ηφαιστειακής τέφρας, καπνού και άλλων ηφαιστειακών αναβλημάτων είναι ορατή σε μεγάλη απόσταση από το νησί.

VIDEO: Around 100 people were near New Zealand's White Island volcano when it erupted suddenly, leaving authorities scrambling to treat the injured and find those unaccounted for pic.twitter.com/dVWsKqAqLR — AFP news agency (@AFP) December 9, 2019

Περίπου 10.000 τουρίστες επισκέπτονται κάθε χρόνο το νησί, μεγάλο μέρος του οποίου είναι ουσιαστικά ο κρατήρας του ηφαιστείου, του πιο ενεργού στη χώρα. Έχουν καταγραφεί σε αυτό αρκετές ηφαιστειακές εκρήξεις τον τελευταίο μισό αιώνα, η πιο πρόσφατη εξ αυτών το 2016.

There has been an eruption on White Island, and our aviation meteorologists have issued a volcanic ash advisory for the area. Image from @gnsscience https://t.co/VNqvEljWbT^AJ pic.twitter.com/sMzhcm8CTw — MetService (@MetService) December 9, 2019