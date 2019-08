Οι ταινίες της εβδομάδας: Πολυαναμενόμενα ονόματα και ενα θρίλερ στις επιλογές

22/08/19 • 12:42 | UPD 22/08/19 • 12:42 ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΛΙΓΚΑΣ

Με την πολυαναμενόμενη ταινία του Ταραντίνο ξεκινά η νέα σεζόν στις κινηματογραφικές αίθουσες. Από κοντά και το νέο θρίλερ του δημιουργού της περσινής «Διαδοχής» αλλά και η καινούργια ταινία του Γούντι Αλεν που άργησε αλλά βρήκε το δρόμο της προς το κοινό.

ΚΑΠΟΤΕ ΣΤΟ… ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ ***

(ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD) ΗΠΑ, 2019

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΚΟΥΕΝΤΙΝ ΤΑΡΑΝΤΙΝΟ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: ΜΠΡΑΝΤ ΠΙΤ, ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΝΤΙ ΚΑΠΡΙΟ

Ο ξεπεσμένος πρωταγωνιστής τηλεοπτικών σειρών Ρικ Ντάλτον προσπαθεί να κάνει τη μετάβαση στη μεγάλη οθόνη, αλλά ο εγωισμός του και το αλκοόλ δεν τον… αφήνουν. Ο Κλιφ Μπουθ είναι ο κασκαντέρ του και έχει μετατραπεί πλέον σε βοηθό του και έμπιστο άνθρωπό του. Οι δυο τους προσπαθούν να επιπλεύσουν στην κινηματογραφική βιομηχανία στα τέλη της δεκαετίας του ’60, λίγο πριν η συμμορία του Μάνσον δολοφονήσει τη Σάρον Τέιτ και τους φίλους της, οι οποίοι είναι γείτονες του Ρικ Ντάλτον. Το άνισο έπος του Ταραντίνο για μια εποχή του κινηματογράφου που έχει περάσει ανεπιστρεπτί και που ο ίδιος φανερώνει ξεκάθαρα ότι αγάπησε παράφορα τοποθετώντας συναρπαστικές λεπτομέρειες στα κάδρα του. Είναι παράλληλα και μια ωδή στη χαμένη αθωότητα μιας ολόκληρης γενιάς που τερματίστηκε άδοξα με τις αποτρόπαιες δολοφονίες.

ΜΕΣΟΚΑΛΟΚΑΙΡΟ **

(MIDSOMMAR) ΗΠΑ, 2019

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΑΡΙ ΑΣΤΕΡ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: ΦΛΟΡΕΝΣ ΠΙΟΥ, ΤΖΑΚ ΡΕΪΝΟΡ

Ο σκηνοθέτης του περσινού θρίλερ «Διαδοχή», που συζητήθηκε αρκετά, επέστρεψε γρήγορα με μια ακόμα αιματοβαμμένη ιστορία. Η Ντάνι, που μόλις έζησε μια απίστευτη οικογενειακή τραγωδία, αυτοπροσκαλείται στην εκδρομή του συντρόφου της Κρίστιαν και των συμφοιτητών του στη Σουηδία για να παρακολουθήσουν από κοντά τις «γιορτές του καλοκαιριού» που πραγματοποιεί μια κοινότητα κάθε 90 χρόνια. Στην αρχή όλα φαίνονται ονειρικά με τη χρήση παραισθησιογόνων και τη θερμή υποδοχή της κοινότητας, αλλά σύντομα η ατμόσφαιρα γίνεται αποπνικτική, καθώς τα μέλη της παρέας εξαφανίζονται ένα προς ένα.

Πολύ εντυπωσιακή κατασκευή του συνολικού εγχειρήματος από τον Αρι Αστερ και τους συνεργάτες του στη φωτογραφία, στα κοστούμια, στα σκηνικά, αλλά γρήγορα αντιλαμβάνεσαι ότι κάτι ομιχλώδες και ακαθόριστο θέλει να πει εδώ ο σκηνοθέτης, που επιχείρησε να μπολιάσει τη θριλερική φόρμα με μια ιστορία χωρισμού υπογραμμίζοντας την ανάγκη να ανήκεις σε ένα σύνολο, μια οικογένεια, μια κοινότητα.

ΜΙΑ ΒΡΟΧΕΡΗ ΜΕΡΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ **

(A RAINY DAY IN NEW YORK) ΗΠΑ, 2018

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΓΟΥΝΤΙ ΑΛΕΝ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: ΤΙΜΟΤΕ ΣΑΛΑΜΕ, ΕΛ ΦΑΝΙΝΓΚ

Ενα νεαρό ζευγάρι, ο Γκάτσμπι και η Ασλεϊ, ταξιδεύει στη Νέα Υόρκη για το Σαββατοκύριακο. Εκείνη έχει ραντεβού με διάσημο σκηνοθέτη για να του πάρει συνέντευξη κι εκείνος έχει κανονίσει να περάσουν το διήμερο στα πιο αγαπημένα του μέρη της πόλης αποφεύγοντας να συναντήσουν τους γονείς του. Ομως ο σκηνοθέτης γοητεύεται από τη νεαρή φοιτήτρια δημοσιογραφίας και την καλεί να τον συνοδεύσει στα ραντεβού του, ενώ ο Γκάτσμπι συναντά τυχαία την αδελφή ενός εφηβικού του έρωτα και περνάει τις μοναχικές του ώρες μαζί της. Τυπικά γουντιαλενικά ερωτικά μπερδέματα με κάποιες καλές σεναριακές στιγμές σε μια ταινία που στιγματίστηκε από την εκ των υστέρων αποστροφή των πρωταγωνιστών στο πρόσωπο του Γούντι Αλεν και στο «πάγωμα» της διανομής της λόγω της επαναφοράς στη δημόσια συζήτηση του σκανδάλου σεξουαλικής κακοποίησης της κόρης της Μία Φάροου από τον Αλεν.

ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ

Φθινοπωρινή σονάτα (1978). Του Ινγκμαρ Μπέργκμαν με τις Ινγκριντ Μπέργκμαν, Λιβ Ούλμαν

Η Σαρλότ, μια πιανίστρια διεθνούς φήμης, συναντά έπειτα από επτά χρόνια την κόρη της Εύα (η οποία ζει με τον πάστορα σύζυγό της Βίκτωρα), αναζητώντας επιβεβαίωση και συναισθηματική κάλυψη από το ταπεινωμένο κορίτσι. Η συνάντηση μάνας και κόρης εξελίσσεται σε μια τρομερή σύγκρουση, μέσα από μια σειρά εξομολογήσεων που ξεχειλίζουν ταυτόχρονα από αγάπη και μίσος.

Ο τρίτος άνθρωπος (1949). Του Κάρολ Ριντ με τους Τζόζεφ Κότιν, Ορσον Γουέλς

Ο Χόλι Μάρτινς, ένας αποτυχημένος Αμερικανός συγγραφέας γουέστερν μυθιστορημάτων, ταξιδεύει στη μεταπολεμική Βιέννη, προσκεκλημένος του παλιού του φίλου, Χάρι Λάιμ, που του έχει υποσχεθεί στέγη και μια ευκαιρία για δουλειά. Μόνο που φτάνοντας στην πόλη, ο Μάρτινς θα ανακαλύψει ότι ο φίλος του σκοτώθηκε σε δυστύχημα.

Ο διαβολάκος (1988). Του Ρομπέρτο Μπενίνι με τους Γουόλτερ Ματάου, Ρομπέρτο Μπενίνι

Η ήρεμη ζωή του Πάτερ Μορίς διαταράσσεται όταν τον καλούν να εξορκίσει ένα δαιμόνιο που έχει καταλάβει μια γυναίκα. Το δαιμόνιο, ένα ναρκισσιστικό, σκανταλιάρικο μα στην πραγματικότητα αφελές διαβολάκι εξέρχεται μεν, αλλά προκειμένου να ζήσει τις χαρές της γήινης ζωής ακολουθεί παντού τον άμοιρο Μορίς.

Οι δώδεκα καρέκλες (1962). Του Τόμας Αλέα με τους Ανα Βίνα, Σίλβια Πλάνας

Αμέσως μετά την επανάσταση της Κούβας, μια πλούσια γυναίκα αρνείται να παραδώσει τα υπάρχοντά της κι αποφασίζει να κρύψει τα πολύτιμα αντικείμενά της μέσα σε δώδεκα καρέκλες, οι οποίες όμως εθνικοποιούνται. Οταν ο γαμπρός ανακαλύπτει τι έκανε, ξεκινά έναν αγώνα δρόμου για να επανακτήσει τις καρέκλες.