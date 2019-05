Αν πάει κανείς να λειτουργήσει ρασιοναλιστικά με το Game of Thrones και να το τοποθετήσει στην έννοια του χρόνου που κινεί τις ζωές μας, μάλλον θα καταλήξει στην παράνοια. Στο Game of Thrones όλα έχουν συμβεί κι όλα θα συμβούν, ενώ συμβαίνουν. Αδιέξοδο κι όμως πραγματικό. Θεμελιωτής των πάντων ο Μπραν Σταρκ.

Από τη στιγμή που είδαμε τον Μπραν Σταρκ να μεταφέρεται στο παρελθόν και να αποτελεί τον λόγο που ο Χόντορ κατέληξε να λέει βασανιστικά μόνο το Hold the Door, το Game of Thrones πέρασε στη σφαίρα του ανεξήγητου και των πολλών διαστάσεων. Των απεριόριστων πιθανοτήτων. Όσο προχωράμε προς το τέλος του μυστηρίου, οι πιθανότητες μειώνονται και γίνονται βεβαιότητες.

Από δω και πέρα θα υπεισέλθουμε σε λεπτομέρειες του τελευταίου επεισοδίου. Αν δεν το έχεις δει, καλό θα είναι να αποχωρήσεις. Ουδεμία ευθύνη θα φέρουμε

Στο τρίτο επεισόδιο της τελευταίας σεζόν του Game of Thrones ο Μπραν Σταρκ φαίνεται πως δεν αποτελεί παράγοντα διαμόρφωσης της μεγάλης μάχης. Το μόνο που τον βλέπουμε να κάνει είναι warg σε κάτι γεράκια που περιφέρονται άσκοπα στην πλευρά των Walkers και να αποχαιρετά τον Θίον. Στοπ. Ας μείνουμε στο πρώτο σκέλος. Ήταν αρκετά περίεργη και δίχως νόημα αυτή η κίνηση του με τα κοράκια. Ακόμα κι αν απλώς ήθελε να ελέγξει τη θέση του Night King, δεν συνεισέφερε ως πληροφορία στον Σνόου, την Καλίσι ή τον ίδιο τον Θίον.

Έπειτα, ο Night King πέθανε πολύ γρήγορα. Κάτι που δικαιολογείται μόνο εν μέρει. Μιλάμε στην ουσία για έναν δειλό ηγέτη, αφού δεν τόλμησε ποτέ να μονομαχήσει σώμα με σώμα με τον Σνόου. Χρειάστηκε να σηκώσει τους νεκρούς για να τον απασχολήσουν. Αν η μάχη με την Άρυα τραβούσε περισσότερο, ίσως έβαζε τους υπασπιστές του να την απασχολήσουν για να εξαφανιστεί και να ενορχηστρώσει μια μεταγενέστερη επίθεση. Όμως αυτή η εξήγηση δεν αρκεί.

Πάμε λοιπόν στις θεωρίες που υπάρχουν. Η πιο ερεβώδης λέει ότι ο Μπραν Σταρκ είναι η έτερη ψυχή του Night King και οδήγησε μόνος του τον Night King στο θάνατο, εξ ου και το warg. Και το έκανε αυτό για να πάρει πλήρη έλεγχο από τον Μεγάλο Άλλο, τον Θεό του Κακού που μάχεται τον Θεό της Φωτιάς. Έτσι, ο Μπραν Σταρκ θα ηγηθεί μιας νέας στρατιάς wights και θα καταλάβει την ανθρωπότητα. Εδώ να αναφερθεί ότι ο Night King μετατρέπει τους ανθρώπους σε wights με το να τους αγγίζει. Κι όχι μόνο. Ανέστησε τον Βισέριον τον δράκο με ένα άγγιγμα.

How did the #NightKing change Craster's babies?

By touching them.

How did he change Viserion?

By touching it.

What did Bloodraven say to #BranStark in the cave?

"He touched you."#foodforthought#nightking #GameofThrones

— Vladimir Furdik (@Vladimir_furdik) April 28, 2019