Μένει ελεύθερος ο Κέβιν Ντουράντ

O Κέβιν Ντουράντ είπε όχι στα 31.5 εκατομμύρια δολάρια των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς και θα αναζητήσει μία νέα συμφωνία τις επόμενες εβδομάδες.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Adrian Wojnarowski, o Κέβιν Ντουράντ έχει πάρει την απόφαση να μην κάνει χρήση της οψιόν ενόψει της νέας σεζόν με τους Ουόριορς, που προβλέπει απολαβές ύψους 31.5 εκατομμυρίων.

Ο 31χρονος σούπερσταρ, ο οποίος θα απουσιάσει από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της περιόδου 2019-2020 λόγω του σοβαρού τραυματισμού (ρήξη αχίλλειου τένοντα), βρίσκεται στη Νέα Υόρκη μαζί με τους συνεργάτες του και θα ζυγίσει όλες τις διαθέσιμες επιλογές.

Golden State Warriors star Kevin Durant has declined his $31.5M player option and will become an unrestricted free agent, league sources tell ESPN. Durant and his business manager Rich Kleiman are in New York, evaluating free agency options. So far, process has stayed private.

