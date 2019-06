Υπέρτατη διάκριση: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανακηρύχθηκε MVP του NBA με δάκρυα στα μάτια [βίντεο]

Μία ιστορική στιγμή που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στο ελληνικό μπάσκετ, σημειώθηκε στις ΗΠΑ, καθώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναδείχθηκε MVP στο πρωτάθλημα του ΝΒΑ!

Ένας Έλληνας για πρώτη φορά κερδίζει τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ στον κόσμο, έπαθλο που πήρε στην λαμπερή εκδήλωση που έγινε στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια, με παρουσιαστή τον Σακίλ Ο’ Νιλ. Ο Giannis ήταν μάλιστα και υποψήφιος για το βραβείο του καλύτερου αμυντικού, αλλά ο τίτλος εκεί πήγε στον Ρούντι Γκομπέρ.

Ο Greek Freak ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο του από τον κομισάριο του NBA, Ανταμ Σίλβερ και συγκλόνισε το κοινό με την ομιλία του, αφού κλαίγοντας προσπαθούσε να πει όσα κρατούσε μέσα του. Και πως να μη δακρύζει, όταν έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο, που έχει κερδίσει το έπαθλο του πιο βελτιωμένου παίκτη σε μια χρονιά, αλλά και του MVP!

A historic night for the Greek Freak. 🦌 #NBAAwards pic.twitter.com/NIPWTDNFZE

«Ευχαριστώ τον Θεό που με έφερε σε αυτή τη θέση που είμαι σήμερα. Ότι κάνω τα κάνω μέσω Αυτού. Ενα ευχαριστώ στους συμπαίκτες μου, γιατί χρειάζεται περισσότερους από έναν παίκτη για να πετύχεις όσα πετύχαμε. Ευχαριστώ το τεχνικό τιμ που μας πίεζε για να βγάλουμε αυτό το αποτέλεσμα, όπως και την διοίκηση της ομάδας. Ημουν 18 χρονών στην Ελλάδα όταν με εμπιστεύτηκαν και με έφεραν εδώ», είπε αρχικά ο Αντετοκούνμπο και συνέχισε, κάνοντας αναφορά στον πατέρα του, με μάτια δακρυσμένα.

Congratulations to @Giannis_An34 of the @Bucks on winning the 2018-19 Most Valuable Player! #KiaMVP #NBAAwards pic.twitter.com/l8SN27FFTG

— NBA (@NBA) June 25, 2019