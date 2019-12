Σοκ: Νεκρός ο ράπερ Juice Wrld σε ηλικία μόλις 21 ετών

09/12/19 • 10:56 | UPD 09/12/19 • 11:20 Newsroom eleftherostypos.gr

Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία μόλις 21 ετών ο ράπερ Juice WRLD, στο Σικάγο την Κυριακή το πρωί.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ, ο Juice WRLD, ένιωσε μια έντονη αδιαθεσία και πέθανε μετά από κρίση στο αεροδρόμιο Midway του Σικάγο. Η πτήση στην οποία επέβαινε προσγειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής και σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες υπέστη μία κρίση την ώρα που περπατούσε στο αεροδρόμιο ενώ οι αστυνομικοί αναφέρουν πως άρχισε να βγάζει αίμα από το στόμα του, όταν έφτασαν οι πρώτες βοήθειες. Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Άντονι Γκουλιέλμι, δήλωσε στους Chicago Sunday Times, πως είναι ασαφές εάν κάποιο είδος ναρκωτικού έπαιξε ρόλο στον θάνατό του.

Ο ράπερ Juice WRLD, το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Τζάραντ Άντονι Χίγκινς, είχε γίνει διάσημος για την viral επιτυχία του «Lucid Dreams». Η ψυχική υγεία, η θνησιμότητα και η χρήση ναρκωτικών ήταν κοινά θέματα στην μουσική του.

Η δισκογραφική του εταιρεία « Interscope Geffen A & M Records» ανέφερε σε ανακοίνωσή της πως ο ράπερ ήταν ένα «εξαιρετικό ανθρώπινο ον» που πρόλαβε να αφήσει το στίγμα του στον κόσμο σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα.

Ποιος ήταν ο ράπερ Juice WRLD

Γεννημένος στο Σικάγο το 1998, ο ράπερ μεγάλωσε με την ανύπαντρη μητέρα του, που την περιέγραφε ως μια βαθιά θρησκευτική και συντηρητική γυναίκα, που του απαγόρευσε να ακούει hip hop. Άρχισε να ραπάρει στο γυμνάσιο χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα SoundCloud για να ανεβάζει και να προωθεί την μουσική του. Κυκλοφόρησε το πρώτο του ντεμπούτο με τίτλο «999» το 2017, συγκεντρώνοντας μεγάλη προσοχή από άλλους γνωστούς καλλιτέχνες και συντοπίτες του, όπως οι G Herbo και Lil Bibby.

Έγινε διάσημος το 2018, όταν τα κομμάτια του «All Girls Are the Same» και «Lucid Dreams», που έφτασαν στο νούμερο 2 του Billboard, συγκεντρώνοντας την προσοχή των οπαδών της μουσικής και των δισκογραφικών εταιρειών. Στις αρχές του 2018 υπέγραψε με την δισκογραφική εταιρεία «Interscope Records», σε μια συμφωνία που λέγεται ότι του απέφερε πάνω από 3 εκατομμύρια δολάρια. Φέτος, επέστρεψε στο Billoboard με το δεύτερο άλμπουμ του «Death Race for Love».