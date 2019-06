Οδηγούμε το Audi TT RS

Powered by

26/06/19 13:58 | UPD 26/06/19 13:58 Του Βαγγέλη Φακατσέλη – Φωτογραφίες: Βασίλης Κωστάκος

Η ανάρτηση του Audi TT RS είναι σφιχτή σε κάθε περίπτωση, γεγονός που σημαίνει πως η έμφαση δίνεται περισσότερο στην πληροφόρηση.

Σε ένα 5κύλινδρο coupe συμπαγών διαστάσεων με κορυφαία ποιότητα, τετρακίνηση και 400 ίππους, τι ακριβώς είναι αυτό που μπορεί να μην σου αρέσει;

Ίσως να μην το θυμούνται πολλοί, αλλά πριν από περίπου 20 χρόνια και συγκεκριμένα το 1996, παρουσιαζόταν στην αγορά η κορυφαία έκδοση 20V Turbo του Fiat Coupe, με απόδοση 220 ίππων και εκρηκτικές για την εποχή επιδόσεις. Μάλιστα, ήταν τέτοια η εμφάνιση και τα δυναμικά χαρακτηριστικά του ιταλικού coupe, που οδήγησαν τον ειδικό τύπο της εποχής να αναφέρεται σε αυτό ως «η Ferrari των φτωχών». Εντελώς συμπτωματικά, την ίδια πάνω κάτω εποχή, η Audi μας σύστησε με την πρώτη γενιά του ΤΤ, ενός μοντέλου που σχεδιαστικά, αποτέλεσε ορόσημο για τα σπορ μοντέλα της εποχής.

Μπορεί εκείνη η γενιά να μην διέθετε έκδοση RS, όμως η σημερινή 3η γενιά του γερμανικού coupe, διαθέτει. Και είναι γνωστό πως σε όποιο αμάξωμα φιλοξενούνται τα συγκεκριμένα διακριτικά, οι επιδόσεις έχουν essence από supercar. Υπό αυτή την έννοια, ακούγεται λογικός ο αντίστοιχος χαρακτηρισμός που έχει αποδοθεί στο ΤΤ RS, ως «το R8 του φτωχού».

Για να είμαι ειλικρινής, ποτέ δεν με βρήκαν σύμφωνο οι συγκεκριμένοι χαρακτηρισμοί. Αν και αποδίδονται έχοντας ξεκάθαρα θετικό πρόσημο, προσωπικά μου φαίνονται άδικοι και εν πολλοίς, άστοχοι. Πρώτα απ’ όλα άστοχοι, γιατί πρακτικά δεν φαντάζομαι να υπήρχαν πολλοί φτωχοί που ήταν σε θέση να πληρώσουν πάνω από 10 εκατ. δραχμές για το Fiat Coupe στα τέλη των 90s, και πολύ περισσότερο, δεν υπάρχουν τέτοιου τύπου «φτωχοί» σήμερα, που να διαθέτουν πάνω από 100 χιλιάδες ευρώ για αγορά αυτοκινήτου. Αλλά είναι και άδικοι αυτοί οι χαρακτηρισμοί, γιατί στερούν από τα συγκεκριμένα μοντέλα μεγάλο μέρος της ιδιαιτερότητας του χαρακτήρα τους. Και δόξα τω Θεώ, ο χαρακτήρας είναι κάτι που δεν λείπει από μοντέλα όπως το TT RS.

5-Κύλινδρος σε σειρά

Πώς θα μπορούσε άλλωστε, με παρουσιαστικό και προδιαγραφές που εντυπωσιάζουν; Σημείο κλειδί ο 5κύλινδρος κινητήρας turbo των 2.5 λίτρων. Ο οποίος, σε αντίθεση με ότι ισχύει κατά βάση στο VW Group, αποτελεί προνόμιο της Audi, γεγονός που σημαίνει πως δεν μπορείς πληρώνοντας λιγότερα, να αποκτήσεις πρόσβαση σε αυτόν με τα σήματα της Skoda ή της Seat, έστω και σε χαμηλότερων προδιαγραφών εκδοχή. Με 400 ίππους και πολύ υψηλή ροπή διαθέσιμη πρακτικά σε ολόκληρο το φάσμα στροφών, το TT RS είναι εθιστικό στο να οδηγηθεί γρήγορα. Κάτι για το οποίο δεν απαιτείται ιδιαίτερος κόπος ή ικανότητες.

Είναι -εξαιρετικά- γρήγορο, διαθέτει κορυφαία ποιότητα κατασκευής και είναι εύκολο στη χρήση. Ότι ισχύει σε γενικές γραμμές για οποιοδήποτε Audi βλέπεις να κυκλοφορεί στους δρόμους. Ίσως αυτός να είναι και ο λόγος που κυκλοφορούν τόσα πολλά, όμως αυτό είναι άλλη συζήτηση. Η ουσία είναι πως με το TT RS, μπορείς να κάνεις πολλά, εύκολα. Το εσωτερικό του αποτελεί υπόδειγμα minimal αισθητικής. Ακούγεται υπερβολικό, αλλά δεν είναι. Το τιμόνι που έχει μεταφερθεί αυτούσιο από το R8, έχει περισσότερα κουμπιά απ’ ότι όλο το υπόλοιπο ταμπλό. Το κουμπί εκκίνησης του κινητήρα, αλλά και εκείνο για την επιλογή προγραμμάτων οδήγησης, φιλοξενούνται στο τιμόνι. Το virtual cockpit καθιστά περιττή την ύπαρξη οθόνης πολυμέσων στην κονσόλα και τα χειριστήρια ελέγχου του κλιματισμού, έχουν ευφυώς τοποθετηθεί στο κέντρο καθενός από τους τρεις στρογγυλούς αεραγωγούς στο κέντρο του ταμπλό, που θυμίζουν κινητήρα αεροσκάφους.

Η εμπνευσμένη σχεδίαση του εσωτερικού, έρχεται ως συνέχεια του αντίστοιχα διαχρονικού σχήματος του ΤΤ και υπογραμμίζεται από τα κορυφαίας ποιότητας υλικά. Η εικόνα που εισπράττει όποιος βρεθεί στο εσωτερικό του κορυφαίου ΤΤ, δικαιολογεί απόλυτα την υψηλή κατηγορία τιμής στην οποία ανήκει το γερμανικό coupe. Αναφορικά με τους χώρους, τον χαρακτηρισμό 2+2 που συνήθως συνοδεύει τα μοντέλα της συγκεκριμένης κατηγορίας, καλό θα είναι να τον αποκωδικοποιήσετε ως 2 ενήλικες μπροστά + 2 αποσκευές πίσω.

Αγωνιστικός Ήχος

Στον δρόμο το TT RS είναι απολαυστικό. Από τον ήχο εκκίνησης του κινητήρα που παραπέμπει σε αγωνιστικό, μέχρι την απόκρισή του σε κάθε πάτημα του γκαζιού. Tip: μην ψάξεις για επιλογή Eco στα προγράμματα οδήγησης, δεν υπάρχει. Η πιο soft επιλογή είναι η Comfort, όμως μην πέσεις στην παγίδα της παρερμηνείας. Η ανάρτηση του κορυφαίου ΤΤ είναι σφιχτή σε κάθε περίπτωση, γεγονός που σημαίνει πως η έμφαση δίνεται περισσότερο στην πληροφόρηση παρά στο φιλτράρισμα.

Είναι γεγονός πως η Audi δεν διαθέτει κάποιο σπουδαίο ιστορικό, όταν η κουβέντα περιστρέφεται γύρω από την αλληλεπίδραση που έχουν τα μοντέλα της με τους οδηγούς τους, όμως το συγκεκριμένο, είναι ένα από τα καλύτερα δείγματα γραφής της μάρκας στον τομέα αυτόν. Καλύτερο ίσως και από το R8. Για την κατανάλωση δεν υπάρχουν πολλά να πει κανείς. Είναι στα επίπεδα που περιμένεις ή ακόμη πιο πάνω απ’ αυτά, ανάλογα με τον βαθμό αυτοσυγκράτησης που σε διακρίνει.

Το TT RS αποτελεί μία ακόμη απόδειξη πως πολλά πράγματα στη ζωή είναι σχετικά. Πάνω από 100 χιλ. ευρώ για ένα ΤΤ ακούγονται υπερβολικά. Για τις επιδόσεις που παίρνεις όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση, μέχρι που θα μπορούσες να κάνεις λόγο και για value for money. Σε όρους πίστας δεν είναι το απόλυτο fun to drive αυτοκίνητο, αλλά σε δημόσιους δρόμους μπορεί να κινηθεί ταχύτερα από το 99,9% των υπόλοιπων αυτοκινήτων, ακόμη κι αν τα τελευταία κοστίζουν δύο ή τρεις φορές περισσότερα χρήματα. Αν διαβάζει ο «φτωχός» που δεν του φτάνουν για το R8, μόλις βρήκε το αυτοκίνητό του.