«Άστραψε» ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο All Star Game του NBA με 30 πόντους [βίντεο]

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν πραγματικά απολαυστικός στην πρώτη του συμμετοχή σε All Star Game! Με εντυπωσιακά καρφώματα, κλεψίματα και τάπες έκανε αισθητή την παρουσία του και εντυπωσίασε ολόκληρο τον κόσμο!

O Γιάννης ήταν ένας από τους μεγαλύτερους πρωταγωνιστές της βραδιάς, ο παίκτης που προσέφερε στο κοινό του Smoothie King Center τα περισσότερα highlights από κάθε άλλον, σε ένα All-Star Game που ήταν -ως είθισται- γεμάτο από στατιστικά ρεκόρ, καρφώματα, τρίποντα και φυσικά… μηδαμινή άμυνα.

Δύσκολο να βρούμε ένα μόνο highlight, αφού οι φάσεις που «έβγαλε» ήταν εκπληκτικές, ωστόσο μάλλον μία ήταν αυτή που ξεχώρισε.

Όλα ξεκίνησαν από το τρίτο (!) κλέψιμο του Greak Freak στον… πολύπαθο James Harden (τρία είχε όλα κι όλα ο Γιάννης, όλα πάνω στον άσσο των Houston Rockets).

Ο Γιάννης είχε μπροστά του το μισό γήπεδο και ήταν δεδομένο ότι θα καρφώσει εντυπωσιακά. Κάτι που ήξερε και ο σούπερ σταρ των Golden State Warriors, Stephen Curry, ο οποίος κυριολεκτικά ξάπλωσει μπρούμυτα στο παρκέ, δείχνοντας πως προτιμά να αποφύγει την ορμή του 22χρονου άσσου των Milwauckee Bucks, παρά να… τολμήσει να προσπαθήσει να τον ανακόψει!

«I was this close to being the MVP!» – @Giannis_An34 jokes after #NBAAllStar#Giannis pic.twitter.com/McBnFVWfC3

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 20 Φεβρουαρίου 2017