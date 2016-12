Πέθανε στα 53 του ο διάσημος τραγουδιστής Τζόρτζ Μάικλ

Σοκ στο παγκόσμιο καλλιτεχνικό στερέωμα προκαλεί η είδηση του θανάτου του διάσημου τραγουδιστή του συγκροτήματος των Wham, Τζορτζ Μάικλ.

Σύμφωνα με τον εκδότη του ο Μάικλ «πέθανε ειρηνικά» με τον μάνατζερ του Μάικλ Λίπμαν να ανακοινώνει ότι ο τραγουδιστής πέθανε από καρδιακή προσβολή.

Η αστυνομία εξετάζει τον θάνατό του ως «ανεξήγητο αλλά όχι ύποπτο» προσθέτοντας ότι δεν θα γίνει κανένα άλλο σχόλιο μέχρι την ολοκλήρωση της νεκροψίας.

Αν και είχε αποσυρθεί τα τελευταία χρόνια, ο Τζορτζ Μάικλ ετοίμαζε ένα καινούργιο άλμπουμ σε συνεργασία με τον βρετανό μουσικό παραγωγό Naughty Boy ενώ μέσα στο 2017 θα κυκλοφορούσε και ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή του.

Στην καριέρα του είχε 11 τραγούδια στο νούμερο 1 των βρετανικών τσαρτς και είχε πουλήσει περισσότερους από 100 εκατομμύρια δίσκους αν και το τελευταίο του άλμπουμ με τίτλο Symphonica είχε κυκλοφορήσει το 2014.

Σε ανακοινωθέν που εξέδωσε ο εκπρόσωπός του αναφέρoνται τα εξής:

«Με βαθύτατη θλίψη επιβεβαιώνουμε ότι ο λατρεμένος μας γιός, αδερφός και φίλος, Τζορτζ Μάικλ, απεβίωσε εν ειρήνη στο σπίτι του, κατά την διάρκεια των Χριστουγέννων. Η οικογένεια θα επιθυμούσε να γίνει σεβαστή σεβαστή η ιδιωτικότητά της σε αυτή τη δύσκολη και συναισθηματική στιγμή. Δεν θα υπάρξει προς το παρόν κανένα περαιτέρω σχόλιο».

Η ταραχώδης ζωή του

Ο Μάικλ είχε γεννηθεί στο Λονδίνο τον Ιούνιο του 1963 απο Κύπριους γονείς. Ο πατέρας του ήταν ιδιοκτήτης εστιατορίου και η μητέρα του δασκάλα αγγλικών.

Κατά την εφηβεία η οικογένεια Παναγιώτου μετακόμισε στο Χάρτφορντσάιρ εκεί όπου γνώρισε τον για μεγάλο χρονικό διάστημα συνοδοιπόρο του στη μουσική με τους Wham! Άντριου Ρίντζλεϊ.

Αρχικά σχημάτισαν την μπάντα The Executive μαζί με τον αδερφό του Ρίτζλεϊ, τον Άντριου Λίβερ και τον Ντέιβιντ Μόρτιμερ.

Το 1981 όμως Μάικλ και Ρίντζλεϊ αποφασίζουν να σχηματίσουν το δίδυμο των Wham! κυκλοφορώντας το πρώτο τους άλμπουμ με τίτλο Fantastic.

Το δεύτερο άλμπουμ τους με τίτλο Make It Big περιέλαμβανε την πρώτη τους μεγάλη επιτυχία το Wake Me Up Before You Go-Gο.

Πέντε χρόνια όμως αργότερα, το 1986 το δίδυμο χωρίζεται και ο καθένας από τους δύο ακολουθεί σόλο καριέρα.

Η ζωή, όμως, του Τζορτζ Μάικλ δεν είχε μόνο επιτυχίες, δόξα και λάμψη αλλά και πολλές σκοτεινές στιγμές καθώς συχνές ήταν οι «συναντήσεις» του με την αστυνομία με κορυφαία τη σύλληψή του το 1998 σε δημόσια τουαλέτα στο Λος Άντζελες που τον οδήγησε στο να δημιοσοποιήσει την ομοφυλοφιλία του και τη σχέση του με τον Κένι Γκος.

Ο ίδιος «απάντησε» τον ίδιο χρόνο με την κυκλοφορία του τραγουδιού Outside – τον ίδιο χρόνο – στο οποίο χλεύαζε τη σύλληψή του με το τραγούδι να φτάνει στο νο2 των βρετανικών τσαρτς.

Τα τελευταία χρόνια το όνομα του Τζορτζ Μάικλ είχε ακουστεί για σειρά συλλήψεων σχετικών με υποθέσεις ναρκωτικών και παραβιάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

Το 2011 ανακοίνωσε και επίσημα το τέλος της 15ετους σχέσης του με τον Γκος αν και φήμες υποστηρίζουν ότι το ζευγάρι είχε χωρίσει 2 χρόνια νωρίτερα.

Την ίδια χρονιά βρέθηκε κοντά στο θάνατό του όταν προσβληθηκε από πνευμονία αλλά μετά από θεραπεία στο νοσοκομείο της Βιέννης εμφανίστηκε έξω από το σπίτι του στο Λονδίνο και δήλωσε ότι ήταν μια υπόθεση «touch and go» το να θα ζούσε τότε. Όπως είχε γίνει γνωστό οι γιατροί χρειάστηκε να προχωρήσουν σε τραχειοστομία προειμένου να τον σώσουν με τον διάσημο τραγουδιστή να μην έχει τις αισθήσεις του για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Δύο χρόνια αργότερα το 2013 χρειάστηκε να μεταφερθεί με ελικόπτερο σε νοσοκομείο μετά τον τραυματισμό του στο κεφάλι λόγω πτώσης από το όχημά του.

Διαβάστε εδώ την βιογραφία του