Κόμπι Μπράϊαντ: Ο κόσμος του αθλητισμού θρηνεί τον θάνατο του μεγάλου αθλητή

Εννέα νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός από το δυστύχημα που συγκλόνισε τον πλανήτη εχθές το βράδυ, όταν έγινε γνωστό, ότι το ελικόπτερο του Κόμπι Μπράϊαντ συνετρίβη στην περιοχή Καλαμπάσας, στην Νότια Καλιφόρνια.

«Δεν υπάρχει επιζών. Υπάρχουν εννέα νεκροί, ο πιλότος και ακόμη οκτώ άτομα», δήλωσε συντετριμμένος ο σερίφης της περιοχής, Αλεξ Βιλανουέβα.

Σύμφωνα με τις πρώτες έρευνες, το δυστύχημα οφείλεται στην έντονη ομίχλη που επικρατούσε στην περιοχή, ενώ τοπικοί αξιωματούχοι, δήλωσαν ότι οι πυροσβέστες έλαβαν κλήση λίγο πριν τις 21:37 (ώρα Ελλάδας) για το δυστύχημα, που προκάλεσε πυρκαγιά σε ένα λόφο.

Σύμφωνα με τους «Los Angeles Times», που επικαλούνται αστυνομική πηγή, η έλλειψη ορατότητας ήταν τέτοια, που η αστυνομία του Λος Άντζελες είχε αφήσει τα δικά της ελικόπτερα στο έδαφος μέχρι το απόγευμα, οπότε και καθάρισε ο ουρανός.

Από το Orange Coast College, ένα Πανεπιστήμιο στην Orange County, δήλωσε ότι ο 56χρονος προπονητής του μπέιζμπολ, Τζον Αλτομπέλι ήταν στο ελικόπτερο. Το CNN ανέφερε ότι η γυναίκα του, Κέρι και μία από τις δύο κόρες τους, η Αλίσα, επέβαιναν επίσης στο αεροσκάφος.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των τοπικών ΜΜΕ, τα άλλα θύματα είναι μία έφηβη και ένας συγγενής της. Φημολογείται πως πρόκειται για την προπονήτρια μπάσκετ και συνεργάτη του Κόμπι, Κριστίνα Μάουζερ.

Τα ονόματα των θυμάτων δεν θα αποκαλυφθούν από τις Αρχές έως ότου αναγνωρισθούν επισήμως, όπως δήλωσε ο Βιλανουέβα.

Η NTSB, αμερικανική υπηρεσία υπεύθυνη για την ασφάλεια των μεταφορών, ανακοίνωσε ότι έχει αποστείλει ομάδα 18 ατόμων στην Καλιφόρνια για να συμμετάσχει στη διερεύνηση του ατυχήματος.

«Θα εξετάσουμε τα αρχεία συντήρησης για το ελικόπτερο και θα εξετάσουμε τα αρχεία του ιδιοκτήτη και του χειριστή του ελικοπτέρου, όπως και πολλά άλλα πράγματα», είπε η υπεύθυνη της εταιρείας, Τζένιφερ Χόμεντι. Σύμφωνα με την οποία, το αεροσκάφος ήταν ένα Sikorsky S-76B του οποίου το μαύρο κουτί θα πρέπει να εξετασθεί από τους ερευνητές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από το flightradar24.com, μία ιστοσελίδα παρακολούθησης πτήσεων, το ελικόπτερο απογειώθηκε από το αεροδρόμιο John Wayne στη Santa Ana στις 21:06 ώρα Ελλάδας. Είχε βορειοδυτική πορεία, προφανώς προς την Αθλητική Ακαδημία Mamba στο Newbury Park -περίπου 137 χιλιόμετρα μακριά- όπου 13χρονη νεκρή κόρη του Κόμπι, Τζιάνα, θα συμμετείχε σε έναν αγώνα μπάσκετ.

Υπό το σοκ της απώλειας του Κόμπι Μπράιαντ διεξήχθησαν οι αγώνες του ΝΒΑ τα ξημερώματα. Αρκετοί ήταν οι αθλητές που δυσανασχέτησαν με την απόφαση της λίγκας να διεξαχθεί κανονικά το πρόγραμμα ενώ ο προπονητής του Φοίνιξ, Μόντι Ουίλιαμς υποστήριξε πως το ΝΒΑ έπρεπε να κατεβάσει ρολλά στη μνήμη του «Black Mamba».

