Επικό βίντεο: Ο 13χρονος Τσιτσιπάς μιλούσε για το είδωλό του τον Φέντερερ

Viral έχει γίνει το βίντεο με τον 13χρονο Στέφανο Τσιτσιπά να μιλά για τον Ρότζερ Φέντερερ.

Σε ερώτηση για τον τενίστα που έχει ως πρότυπο, ο μικρός τότε Στέφανος απάντησε αμέσως ότι το είδωλό του ήταν ο Ρότζερ Φέντερερ, ενώ σχετικά με το πώς βλέπει το μέλλον του σε δέκα χρόνια, η απάντησή του ήταν: «Δεν γνωρίζω, αλλά θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να βρίσκομαι στην κορυφή».

Stefanos Tsitsipas, 13 years old:

“Favorite idol?”

– Roger Federer

“Where do you see yourself in ten years?”

– I don’t know, but I will do my best to be in the top. pic.twitter.com/Ho4xmuBHYl

— Alex Theodoridis (@AlexTheodorid1s) 20 Ιανουαρίου 2019