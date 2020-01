ΒΑΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Μια σειρά από αλλαγές στο Κέντρο, όπως το να μπει τέλος στη διέλευση των αυτοκινήτων, καθώς και να πεζοδρομηθούν αρκετοί κεντρικοί δρόμοι σχεδιάζει ο Δήμος Αθηναίων. Την ίδια στιγμή, όπως αναφέρθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εντός του Φεβρουαρίου θα έχει ολοκληρωθεί η ανακατασκευή της πλατείας Ομονοίας, οπότε και θα δοθεί σε χρήση.

«Στην παρούσα φάση ετοιμάζουμε τον “μεγάλο περίπατο”: Από τη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, την Αποστόλου Παύλου με την πεζοδρόμηση της Βασιλίσσης Oλγας, της Ηρώδου Αττικού, της Βασιλίσσης Σοφίας, την Πανεπιστημίου μέχρι την πλατεία Αιγύπτου και θα ολοκληρώνεται το σχέδιο με την ένταξη της περιοχής του Θησείου», ανέφερε ο κ. Μπακογιάννης μιλώντας στο 2ο Συνέδριο για τις Βραχυχρόνιες Μισθώσεις με τίτλο «The Best For The Guest».

Αναλύοντας τα σχέδια για την αναβάθμιση του Κέντρου, σημείωσε ότι ο δήμος συνεργάζεται με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο για τη πραγματοποίηση κυκλοφοριακής μελέτης στην πόλη. «Η πρόθεσή μας είναι να κλείσουμε την περιοχή της Πλάκας και το εμπορικό τρίγωνο. Θα υπάρχουν εξαιρέσεις για τον εφοδιασμό των καταστημάτων και την είσοδο των μόνιμων κατοίκων», εξήγησε ο κ. Μπακογιάννης, τονίζοντας ότι «η Αθήνα έχει μείνει πίσω και πρέπει να τρέξουμε για να προλάβουμε, έχοντας ως βασικό στόχο να αλλάξουμε ως πόλη, δίνοντας χώρο στον πεζό, στον ποδηλάτη, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και μετά στα αυτοκίνητα».

Επεσήμανε δε ότι θα υπάρξει χρηματοδότηση και κίνητρα στους ιδιοκτήτες για αναβάθμιση των ακινήτων. «Επεξεργαζόμαστε σχέδιο με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για χαμηλότοκα δάνεια και προσανατολιζόμαστε στη μείωση των δημοτικών τελών».

Για το θέμα της καθαριότητας υποστήριξε ότι «επενδύουμε, με νέο εξοπλισμό, ο οποίος δεν ανανεώθηκε τα τελευταία 20 χρόνια. Επιπλέον αλλάζουμε τον προγραμματισμό με σκοπό την πιο αποτελεσματική καθαριότητα», ενώ για το πράσινο ανέφερε ότι «έχουμε διαμορφώσει ένα νέο σχέδιο. Θα συνεργαστούμε με ιδιωτική εταιρία για τον οδοφωτισμό μέσω ΣΔΙΤ». Οσο για την ασφάλεια των πολιτών, ο δήμαρχος Αθηναίων υπογράμμισε ότι για πρώτη φορά λειτουργεί συντονιστικό κέντρο σε συνεργασία με τη Δημοτική και την Ελληνική Αστυνομία.

