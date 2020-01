Για πρώτη φορά στην ιστορία του Ιράν κυματίζει η κόκκινη σημαία στο τζαμί του Jamkaran, τον ιερότερο χώρο των Σιιτών Μουσουλμάνων. Το Ιράν υποσχέθηκε εκδίκηση για το θάνατο του Κασέμ Σουλεϊμανί.

Το συγκεκριμένο τζαμί, που βρίσκεται στην περιοχή Qom του Ιράν, θεωρείται ένας από τους ιερότερους χώρους για τους Σιίτες μουσουλμάνους σε ολόκληρη την γη και η έπαρση του λάβαρου αποτελεί «κάλεσμα», αλλά και «προειδοποίηση».

First Time In The History, Red Flag Unfurled Over The Holy Dome Of Jamkarān Mosque, Qom Iran.

Red Flag: A Symbol Of Severe Battle To Come.#Qaseemsulaimani#قاسم_سليماني pic.twitter.com/B1mcePk4Ri

— SIFFAT ZAHRA (@SiffatZahra) January 4, 2020