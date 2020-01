Η Αυστραλία συνεχίζει να καίγεται για πέμπτο μήνα με τις προβλέψεις να είναι δυσοίωνες. Μέχρι στιγμής 23 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και πάνω από μισό δισεκατομμύριο ζώα!

Η φωτιά που κατακαίει την Αυστραλία έχει επιφάνεια ίση με το Μανχάταν, όπως αναφέρει το CNN.

«Οι συνθήκες επιδεινώνονται γρήγορα στις εστίες της Νέας Νότιας Ουαλίας», επισήμανε η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Αυστραλίας μέσω Twitter. «Η ζέστη και ο άνεμος ενισχύουν την πύρινη λαίλαπα», προσθέτει.

Ο καύσωνας συνεχίζεται με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 44 βαθμούς Κελσίου και σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους το έργο των πυροσβεστών γίνεται πολύ δύσκολο.

Ταυτόχρονα εκφράζονται φόβοι για αναζοπύρωση εκατοντάδων εστιών.

Sorry if my posts are bothering you, but this is my home country. It was 43 deg Celsius today where I live and I’m on the coast. Such a sad time for Australia #AustraliaOnFire https://t.co/baWrhOCcdf

— Couch Nish (@CouchNish) January 4, 2020