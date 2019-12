Επιτέλους κυκλοφόρησε: Αυτό είναι το νέο τρέιλερ της νέας ταινίας του Τζέιμς Μποντ «No Time to Die»

Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της νέας ταινίας του Τζέιμς Μποντ και είναι άκρως εντυπωσιακό.

Ο νέος Τζέιμς Μποντ θα προβληθεί στις βρετανικές αίθουσες στις 3 Απριλίου και στις αμερικανικές στις 8 Απριλίου, διευκρίνισε η παραγωγή.

Γι’ αυτό το 25ο επεισόδιο που σκηνοθέτησε ο Αμερικανός Κάρι Φουκουνάγκα, ο Βρετανός Ντάνιελ Κρεγκ ξαναφορά το σμόκιν του πράκτορα 007, ενώ ο βραβευμένος με ‘Οσκαρ αμερικανός ηθοποιός Ράμι Μάλεκ υποδύεται τον κακό. Οι ηθοποιοί Ναόμι Χάρις και Λεά Σεϊντού εμφανίζονται επίσης μαζί με τον Μπεν Γουίσο.

Στην ταινία «No Time To Die», σύμφωνα με το σενάριο, ο Τζέιμς Μποντ έχει εγκαταλείψει την ενεργό δράση και απολαμβάνει μια ήρεμη ζωή στην Τζαμάικα. Η γαλήνη του θα διακοπεί, όταν ο παλιός του φίλος Φίλιξ Λέιτερ της CIA εμφανίζεται ζητώντας τη βοήθειά του. Η αποστολή διάσωσης ενός επιστήμονα που τον έχουν απαγάγει αποδεικνύεται πιο περίπλοκη απ’ ό,τι αναμενόταν, οδηγώντας τον Μποντ στα χνάρια ενός μυστηριώδους «κακού», ο οποίος κατέχει μια επικίνδυνη, νέα τεχνολογία.

“Bond… James Bond” – The first trailer for #NoTimeToDie is here! In cinemas April 2020 #Bond25 #BondJamesBond pic.twitter.com/Xo1pSYHgbc

