Η Μία Καλίφα αποκάλυψε το σοκαριστικά μικρό ποσό που έβγαλε από το πορνό

Έγινε γνωστή πολύ γρήγορα. Πριν καν προλάβει να μετρήσει χιλιόμετρα σε μια βιομηχανία που δεν είναι αμελητέα στις μέρες μας. Η Μία Καλίφα, με το γνωστό παρελθόν στο πορνό και τις απειλές που έχει δεχτεί από το ISIS και άλλους εξτρεμιστές του Ισλάμ, αποκάλυψε μέσω Twitter τα συνολικά της κέρδη από την προηγούμενη καριέρα της και σίγουρα ξάφνιασε πολλούς.

Θα περίμενε κανείς ότι μια τόσο επιτυχημένη και δημοφιλής πορνοστάρ θα είχε αποκομίσει ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό από τα 12.000 δολάρια. Ναι, καλά διαβάζετε. Δεν μας ξέφυγε κάποιο μηδενικό. Τόσα έβγαλε συνολικά από τις ταινίες που έπαιξε.

Η πορεία της από το πορνό δυσκολεύει και αυτή την προοπτική. Έχει brands που απευθύνονται σε εκείνη, αλλά συνήθως σε χαμηλότερα ποσά απ΄αυτά που υπάρχουν στην αγορά για τέτοια δυναμική και σαφώς λιγότερα σε αριθμό. Στην πορεία προέκυψε η πρόταση από το Τέξας για να σχολιάζει αθλητικά events και κατάφερε να βγάλει από πάνω της τη στάμπα.

«Οι άνθρωποι νομίζουν πως έχω μια στοίβα από εκατομμύρια από το πορνό. Εντελώς αναληθές. Έβγαλα συνολικά 12.000 δολάρια από τη βιομηχανία και δεν είδα ούτε πένα αφού σταμάτησα. Η δυσκολία να βρω μια νορμάλ δουλειά αφού αποσύρθηκα, ήταν τρομακτική» έγραψε στο tweet της.

People think I’m racking in millions from porn. Completely untrue. I made a TOTAL of around $12,000 in the industry and never saw a penny again after that. Difficulty finding a normal job after quitting porn was… scary. Full interview here: https://t.co/xHK7SmhfrY pic.twitter.com/fwJlyzHznq

— Mia K. (@miakhalifa) August 12, 2019