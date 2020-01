Ένα ζευγάρι νεόνυμφων που είχε ταξιδέψει το Ιράν προκειμένου να παντρευτεί, βρίσκεται μεταξύ των 63 Καναδών που σκοτώθηκαν, όταν το αεροσκάφος τους της εταιρείας Ukrainian Airlines συνετρίβη την Τετάρτη, σύμφωνα με τον επικεφαλής της κοινότητας στον δυτικό Καναδά, απ’ όπου προέρχονταν 30 θύματα της αεροπορικής τραγωδίας.

Και οι 176 άνθρωποι που επέβαιναν στο Boeing 737 σκοτώθηκαν, όταν το αεροσκάφος κατέπεσε λίγο μετά την απογείωσή του από την Τεχεράνη, με προορισμό την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο.

Ο Αράς Πουρζαραμπί, 26 ετών, και η Πουνέ Γκουρτζί, 25 ετών, φοιτητές Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο της Αλμπέρτα, είχαν πάει στο Ιράν για τον γάμο τους, είπε ο Ρέζα Ακμπάρι, ο πρόεδρος της Εταιρείας Ιρανικής Κληρονομιάς του Έντμοντον.

Ταξίδευαν με άλλους 4 ανθρώπους, που παρέστησαν στο γαμήλιο πάρτι τους και άλλους 24 Ιρανο-Καναδούς από το Έντμοντον, είπε ο Ακμπάρι.

«Θεέ μου, δεν μπορώ να το πιστέψω», είπε ο Ακμπάρι στο Reuters. «Η κοινότητά μας βρίσκεται σε κατάσταση σοκ».

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό δήλωσε σήμερα ότι η κυβέρνηση θα ζητήσει τη βοήθεια των διεθνών εταίρων της για να διασφαλίσει ότι θα εξεταστούν ενδελεχώς τα αίτια της συντριβής» κι ότι όλα τα ερωτήματα των Καναδών «θα βρουν απαντήσεις».

Η συγκεκριμένη πτήση ήταν δημοφιλής για τους Καναδούς που ταξίδευαν στο Ιράν, απουσία απευθείας πτήσεων, και σε αυτήν επέβαιναν πολλοί φοιτητές και ακαδημαϊκοί που πήγαιναν στην πατρίδα τους για τις διακοπές. Ο Καναδάς δεν έχει διπλωματικές σχέσεις με το Ιράν από το 2012.

Βίντεο δείχνει την στιγμή της συντριβής του αεροπλάνου:

«Όλοι έκλαιγαν»

Μεταξύ των θυμάτων ήταν η Μοτζγκάν Ντανεσμάντ, καθηγήτρια Ηλεκτρολογίας στο Πανεπιστήμιο της Αλμπέρτα, «μια εξαιρετική κυρία, πολύ έξυπνη», είπε ο Ακμπάρι.

Ο σύζυγός της Πεντράμ Μουσαβί, καθηγητής Μηχανολογίας στο ίδιο πανεπιστήμιο, και οι δύο κόρες του ζευγαριού, σκοτώθηκαν, επίσης, στο δυστύχημα.

Το ζευγάρι ταξίδευε στο Ιράν με τις κόρες του Ντάρια και Ντορίνα, ηλικίας 14 και 10 ετών αντίστοιχα, για να επισκεφθούν τους παππούδες, έγινε γνωστό από τον φοιτητή τους Χουσέιν Σαγκλατούν, που μίλησε στο Reuters.

«Όλοι κλαίνε από χθες το βράδυ. Είναι τεράστια η απώλεια και το κενό δεν θα καλυφθεί από κανέναν», υπογράμμισε.

Η αεροπορική τραγωδία είναι η μεγαλύτερη στην πρόσφατη ιστορία με θύματα Καναδούς, αφότου εξερράγη το αεροσκάφος της Air India το 1985 πάνω από τον Ατλαντικό Ωκεανό, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 268 Καναδοί πολίτες.

Attention GRAPHIC footage: shows corpses of the deceased passengers. 147 of total 176 people who have lost their lives in this accident are #Iranian nationals. 👇 pic.twitter.com/kMYeh4QQWH

— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) January 8, 2020