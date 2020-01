Βίντεο-ντοκουμέντο από την αεροπορική τραγωδία στο Ιράν με τους 176 νεκρούς

Αεροπορικό δυστύχημα με ουκρανικό αεροσκάφος σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στο Ιράν με αποτέλεσμα όλοι οι επιβάτες να χάσουν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από τις ιρανικές αρχές στο αεροπλάνο επέβαιναν 167 επιβάτες και 9 μέλη πληρώματος. Όλοι είναι νεκροί.

Ενα βίντεο δείχνει την στιγμή της συντριβής του αεροπλάνου:

Επίσης άλλα δύο βίντεο κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες από το μέρος της τραγωδίας. Το πρώτο βίντεο δείχνει τα συντρίμμια του αεροπλάνου που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες. Μια εικόνα αποκάλυψης. Το δεύτερο βίντεο δείχνει τα σωστικά συνεργεία να προσπαθούν να περισυλλέξουν τις σορούς των επιβατών.

Attention GRAPHIC footage: shows corpses of the deceased passengers. 147 of total 176 people who have lost their lives in this accident are #Iranian nationals. 👇 pic.twitter.com/kMYeh4QQWH

— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) January 8, 2020